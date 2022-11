Uma falha pode ser uma oportunidade de aprendizado e fazer melhor na próxima vez. No entanto, para alguns signos do zodíaco, isso é muito comum no amor.

Como detalhado pelo site Nueva Mujer, já que eles não param para pensar sobre quais foram as falhas, o que os condena a perder repetidamente nos relacionamentos. São eles: Áries, Câncer, Libra e Peixes.

Os signos do zodíaco que mais falham no amor e como mudar isso.

Como informado, você precisar reconhecer quais são seus medos, de onde eles vêm e como eles o limitam. Procurar todos os aspectos positivos do compromisso e se concentrar no presente, porque sempre pensa no futuro.

Internalize que nada e ninguém é perfeito. Você também pode procurar ajuda de outras pessoas.

Áries

De 21 de março a 19 de abril

A vida amorosa dos nascidos neste signo costuma ser marcada pelo constante rompimento dos relacionamentos, mas é principalmente porque temem a solidão.

Então, eles não têm tempo para ficar realmente sozinhos para refletir sobre o que querem, o que estão dispostos a dar em troca, o que querem receber, quais são seus limites, quais erros cometeram para não repeti-los, o que podem melhorar.

Como o ariano não está ciente de suas falhas, tende a repeti-las uma e outra vez com cada parceiro.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Adoram idealizar a outra pessoa, maximizam as qualidades para que não parem para analisar os defeitos.

Então, quando realmente passa da fase de se apaixonar, quando sua cara-metade começa a se mostrar como ela é, isso assusta porque não era o esperado, apesar de esses sinais estarem sempre presentes desde o início do romance. A magia acaba.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Para os nascidos neste signo, a palavra compromisso não está ancorada em suas vidas, muitas vezes inconscientemente, mesmo querendo ter um parceiro.

No início a relação flui muito bem, mas quando começa a ficar séria, o desconforto vem à tona, começam os medos de perder a liberdade, de ter que ser responsabilizado.

Se eles pudessem se casar, mas cada um morasse em uma casa diferente com sua vida de solteiro, eles seriam felizes. Eles têm a falsa crença de que o compromisso é um vínculo que os castrará socialmente por toda a vida.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Dão tudo em um relacionamento. Quando amam não há limites, exceto quando começam a sentir que não recebem na mesma medida que dão, e isso se traduz em sinais de alerta que dão lugar ao ciúme, às inseguranças, que tornam o romance tóxico.

Acreditam que todos são iguais, que serão traídos, que tirarão seus bens e pensamentos negativos sem fim, o que na realidade não ocorre, apenas têm problemas para conseguir segurança dentro de si e acabam estragando tudo.

Com informações do site Nueva Mujer

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!

Veja também: A atitude pouco sincera de cada signo do zodíaco