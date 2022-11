O que as cartas do tarot aconselham para cada signo nos próximos dias de novembro de 2022 Foto ilustrativa - Freepik - @chandlervid85

Mais uma semana começou e você já sabe qual é a carta do tarot que revelará o que acontecerá em seus próximos dias? Se disse não, basta procurar seu signo na lista que deixaremos a seguir e verificar todos os detalhes. Vamos lá?

Áries - O Louco ♈

Essa será uma semana bastante positiva do ponto de vista financeiro, mas não quer dizer que você pode sair gastando sem pensar, ok? Um ponto de atenção importante e que você precisa entender é que se um amor não deu certo, não significa que o mesmo acontecerá com os demais.

Touro - A Temperança ♉

A carta de Touro deixa um alerta importante: evite ao máximo todo e qualquer conflito esta semana, porque eles podem ser mais frequentes do que imagina. Além disso, se há algo que te incomoda ou rolou alguma discussão com seu parceiro, é necessário jogar as cartas na mesa e alinhar as expectativas. Dê mais oportunidades para a intimidade.

Gêmeos - A Justiça ♊

Coloque algo em sua mente: algumas decisões são difíceis, mas precisam ser tomadas para que determinados ciclos se encerrem. Não deixe que alguns eventos negativos te coloquem para baixo no ambiente laboral.

Gêmeos, esse será seu período de conquista. O passado já ficou para trás e é hora de se dar chance ao máximo e viver.

Câncer - O Mundo ♋

A semana será marcada por grandes desafios, mas também por muitos sucessos. A oportunidade de crescimento pode chegar, contudo é importante tomá-la com humildade. E no quesito amor, o que você pensou que seria passageiro, parece que chegou realmente para ficar.

Leão - O Imperador ♌

É hora de dar um ponto final naquilo que vem empurrando há bastante tempo, pois somente assim poderá enfrentar outros desafios que a vida te trouxer. Importante: não deixe que o ciúmes domine você.

Virgem - O Carro ♍

Você passa agora por uma semana em que a impaciência será evidente e que deseja tudo pra ontem. Lembre-se que tudo tem um processo e que, mesmo que queiramos, nem sempre tudo pode ocorrer no nosso tempo.

Outro ponto que se destaca nesses próximos dias, é que você estará com a sensualidade à flor da pele, aproveite este detalhe para inovar com seu parceiro.

Libra - O Hierofante ♎

Considerada uma pessoa bastante equilibrada, se trata de alguém que sempre buscam para pedir conselhos e não há nada de errado nisso, desde que você não se deixe em segundo plano, combinado?

Além disso, você sabe que seu relacionamento está consolidado, mas é importante dar aquele toque especial e apimentar o cenário entre quatro paredes.

Escorpião - O Eremita ♏

O ritmo de sua vida tem sido frenético, o que pode não parecer prejudicial agora, mas a longo tempo se tornará algo evidente e nocivo. É hora de pisar no freio e lembrar que não é possível abraçar o mundo.

Fique ligado também no quesito amor: não deixe que o ciúmes estrague essa relação que você lutou tanto para conseguir.

Sagitário - O Sol ♐

Esta será uma semana marcada por grandes êxitos em diversos aspectos de sua vida. O único alerta que fica é para que caso haja alguma diferença e conflito por menor que pareça com seu parceiro, coloque as cartas na mesa e alinhe as expectativas.

Capricórnio - O Diabo ♑

Fique tranquilo, pois esta carta tem um significado diferente do que muitos imaginam. Apenas deixa o conselho para que respire mais antes de falar qualquer coisa ou tomar alguma atitude.

Não esqueça também que o passado ficou pra trás e é hora de focar em você e no que realmente quer.

Aquário - O Mago ♒

Os próximos dias serão intensos e marcados por mudanças e será necessário ter calma para enfrentá-los. A prosperidade financeira também deve chegar, mas você não deve sair gastando sem pensar.

Esteja preparado, pois alguém do passado pode sentir muito sua falta e dar as caras.

Peixes - A Roda da Fortuna ♓

Momentos difíceis podem aparecer em seu trabalho, o que pode fazer com que você perca um pouco o controle do planejamento que já tinha feito, mas fique tranquilo, pois não será algo eterno.

Outro ponto de atenção é a vida em casal. Não esconda nada, para que isso não se vire contra você.

Com Nueva Mujer.