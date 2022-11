Essa é a frequência exata que você deve lavar o cabelo segundo um dermatologista

Você lava os cabelos todos os dias? Será que a higiene diária do couro cabeludo é recomendada? Há quem diga que sim, a lavagem deve ser realizada todos os dias. Outras pessoas dizem que é preciso maneirar e escolher os dias certos. Mas será que existe uma fórmula correta?

Não existe uma resposta única sobre o tema e a regularidade depende do grau de oleosidade do couro cabeludo de cada pessoa e também das atividades que é realizado para verificar a necessidade ou não da lavagem. “É uma coisa pessoal” informa o Dr. Anthony Rossi, dermatologista do Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Ele explica que lavar o cabelo com muita frequência pode ressecá-lo, mas não lavar o suficiente também pode causar odor de descamação devido ao acúmulo de gordura.

Rossi recomenda que seus pacientes lavem o cabelo uma ou duas vezes na semana. Mas caso o cabelo tenha recebido algum tratamento químico recentemente, como alisamento ou clareamento, é necessário evitar a água para que não fiquem quebradiços. Porém, se houver um excesso de oleosidade, a recomendação é lavar duas vezes ao dia.

O médico também explica que, ao longo do tempo, o couro cabeludo produz menos óleo conforme o envelhecimento ocorre. “Durante a puberdade, há um aumento de hormônios, então as glândulas sebáceas podem aumentar de tamanho. [...] Então lavar o cabelo (nessa fase) com mais frequência pode ser útil“.

Um outro ponto a se observar tem a ver com o tipo de cabelo. Pessoas com cabelos cacheados tendem a ter o cabelo mais ressecado, por isso não há necessidade de lavar todos os dias.

Não é só banho

Antohny comenta que os cuidados com o couro cabeludo vão além do banho. “A higiene do couro cabeludo é importante. Assim como a higiene da barba, é preciso cuidar da pele por baixo“, diz Rossi. Pentear o cabelo, por exemplo, “solta as células mortas da pele, os restos”.

