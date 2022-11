4 perfumes femininos da Natura que não saem da pele

Uma das características que os amantes de perfumes buscam é a alta fixação. Fragrâncias de qualidade costumam possuir essa característica, inclusive as fabricadas no Brasil.

A Natura é uma das marcas de perfume mais conhecidas nacionalmente e possui entre as suas criações perfumes que não saem da pele. Veja quatro deles a seguir.

Una Artisan

Um perfume chipre, elegante e aveludado, ideal para você exalar a fragrância em um evento chique durante horas. Ela também chama a atenção pois deixa rastro por onde você passar. Perfeita para eventos à noite ou dias mais frios, mas também funciona em dias com temperaturas amenas.

As notas de topo são Pera, Mandarina, Cassis, Pimenta Rosa, Folhas Verdes, Bergamota e Tagetes. As notas de coração são Rosa, Peônia, Lírio-do-Vale, Jasmim e Jacinto e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Patchouli ou Oriza, Musgo de Carvalho, Sândalo e Madeira de Cashmere.

Ilía Laços

Este é um perfume feito para quem ama o aroma âmbar, mas que também traz o floral branco. As notas de topo são Flor de Maçã e Gerânio. As notas de coração são Flor de Laranjeira, Orquídea, Jasmim Sambac e Violeta e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cashmeran e Vetiver.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes masculinos para dar de presente no amigo secreto

Essencial Supreme

Segundo a YouTuber e especialista em perfumes, Juliara Ferreira, esse é um dos perfumes da marca que mais fixam em sua pele.

As notas de topo são Ameixa, Pimenta Rosa, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Violeta, Ylang Ylang, Jasmim Sambac, Íris e Rosa Damascena as notas de fundo são Baunilha, Ishpink, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Mirra, Sândalo, Cenoura, Cedro e Ambreta.

Ekos Alma

A especialista considerada Ekos Alma um dos perfumes de nicho da marca. É uma fragrância ‘bombástica’ com alto poder de fixação tanto na pele como na roupa. Também é considerado um perfume compartilhado.

Ele é composto por Pimenta Preta, Cardamomo, Mate, Pimenta Rosa e Bergamota no topo. As notas de coração são Vitória Régia, Magnólia, Rosa, Jasmim, Violeta e Osmanthus e as notas de fundo são Copaíba, Breu-Branco, Mirra, Ládano, Benjoim, Patchouli ou Oriza, Vetiver, Olíbano, Cumarina, Cenoura e Baunilha.

Por ser um perfume de nicho e fora do comum, Juliara não recomenda a compra sem antes conhecer o aroma.