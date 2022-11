3 perfumes masculinos nacionais com ‘FIXAÇÃO ETERNA’

Se você não é muito fã da ideia de carregar um perfume na bolsa para todo o lugar que você vai, as fragrâncias mais indicadas para o seu perfil são aquelas com maior poder de fixação. E não é preciso desembolsar um valor elevado para adquirir um perfume importado neste estilo, já que na perfumaria nacional é possível encontrar perfumes que protejam e ficam na pele por diversas horas.

Veja as indicações do youtuber Bruno Silva a seguir.

Zaad Vision - O Boticário

Segundo o especialista, mesmo descontinuado, esse é um dos perfumes nacionais com maior poder de fixação. O aroma lembra o importado M7, de Yves Saint Laurent.

As notas de topo são Noz-moscada, Mandarina, Tomilho e Alecrim. As notas de coração são Madeira Guaiac, Bálsamo de Gurjan, Nagarmota ou Óleo de Cipriol e Ládano e as notas de fundo são Mirra, Âmbar, Madeira de Cashmere e Patchouli ou Oriza.

Essencial Oud - Natura

O famoso perfume ‘bomba atômica’. Essencial Oud traz alta performance, sendo um dos aromas masculinos obrigatórios para você colocar em sua coleção em termos de fixação.

No topo traz notas de Cardamomo, Açafrão, Bergamota e Elemi. Já as notas de coração são Canela, Pralinê, Gerânio, Bálsamo de Gurjan e Nagarmota ou Óleo de Cipriol e finaliza com as notas de fundo em Agarwood (Oud), Copaíba, Patchouli ou Oriza, Sândalo, Cedro, Almíscar, Âmbar, Ambrocenide, Cashmeran e Abeto.

Malbec Signature - O Boticário

Essa é a fragrância para quem gosta de perfume de nicho. Além da alta fixação, o perfume traz um frasco totalmente personalizado, deixando a sua prateleira de perfumes bem chamativa. De acordo com Bruno, é um dos perfumes da linha Malbec com maior poder de fixação. Suas notas também trazem um material de primeira, como Notas Especiadas, Agulhas de Cedro, Limão, Bergamota e Mandarina no topo. Cravo-da-Índia, Cedro da Virgínia e Patchouli ou Oriza no coração e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sinfonide.