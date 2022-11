Volkswagen anuncia FIM DA PRODUÇÃO de um dos carros brasileiros mais clássicos da empresa

A empresa alemã Volkswagen anunciou o fim da produção do modelo ‘Gol’, um dos carros mais clássicos fabricados no Brasil. Com o fim, o modelo ‘Polo Track’ passa a ser o sucessor a partir de janeiro 2023 como o modelo mais em conta da marca.

Para celebrar o fim da produção do Gol, que passou por diversas reformulações desde quando foi criado, em 1980, a empresa alemã anunciou o ‘Gol Last Edition’, com apenas mil unidades.

Volkswagen Gol é um dos carros mais conhecidos do Brasil e, segundo o g1, desde o seu lançamento ficou em primeiro lugar entre os mais vendidos por décadas. O carro é produzido em Taubaté, interior de São Paulo. Ele também é o carro mais exportado do mercado nacional.

Até o final de dezembro, a fábrica do Vale do Paraíba vai continuar a proporção das linhas Gols e Voyage, que também será descontinuado. São feitos 780 veículos dos modelos por dia.

A partir de janeiro, Polo Track será o principal da linha de produção, com valores a partir de R$ 79.990,00.

Apenas mil unidades

Para os fãs do Gol, a VW se despede da linha lançando mil unidades do Gol Last Edition. O esportivo estará disponível na cor vermelha com detalhes pretos. A data de lançamento ainda não foi anunciada. Dos mil veículos, 650 estarão disponíveis no Brasil e 350 em outros países da América Latina.

Será realmente o fim?

Segundo o site Quatro Rodas, a empresa responsável pela fabricação tentou retirar o carro do mercado outras cinco vezes, porém de forma mais suave.

Uma delas foi tentando migrar os usuários do Gol para o Polo em 2002, mas um modelo inferior do polo tinha o mesmo preço que um modelo superior do Gol, logo a ideia não deu certo.