Os signos do zodíaco que partem corações

Quando se trata de romance e amor, alguns signos podem agir pensando muito mais neles do que nos outros. Isso quase sempre termina em mágoas e corações partidos que atrapalham bastante a vida amorosa.

Confira quais são e como isso acontece:

Leão

O leonino pode conquistar de forma muito intensa, mas ele também sempre está em busca de algo mais. Suas expectativas são altas e isso faz que ele mude de ideia quando enxerga novas oportunidades. No amor, rompimentos bruscos e dramas podem complicar as relações que acabam com certa mágoa.

Aquário

O aquariano não é o mais sentimental do zodíaco e prefere ter tempo e espaço para viver as descobertas do mundo. Ele não colocará sua atenção em apenas uma pessoa facilmente e esse processo pode deixar alguns corações desiludidos. Por vezes pode machucar com as palavras, pois deixa suas outras necessidades e prioridades claramente em evidencia.

Sagitário

O sagitariano deixa as pessoas de coração partido quando coloca sua liberdade em primeiro lugar e não quer se apegar. Ele tem seus planos e não abrirá mão deles, mesmo que o amor o toque no meio do caminho. Muitas vezes, ele decide se envolver, mas não levar a diante, pois sabe que seu caminho precisa ser solitário até chegar a certo objetivo.

Peixes

O pisciano pode partir corações, pois coloca o flerte e os interesses amorosos em primeiro lugar, não perdendo oportunidades. Mesmo com essa energia desapegada, ele conecta seus sentimentos de forma intensa, o que faz a vida de quem o amou rápido ainda mais difícil.

