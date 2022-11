O que o tarot prevê para o futuro de cada signo entre os dias 14 e 19 de novembro de 2022

Mais uma semana que irá começar e nada melhor do que saber o que universo para para os próximos dias, não é mesmo? E é por isso que trouxemos hoje as previsões do tarot para cada signo do zodíaco entre os dias 14 e 19 de novembro. Vamos conferir?

Áries ♈

Esta será uma semana de bastante positividade profissional, na qual você finalmente colherá os frutos de tudo que semeou nos últimos tempos. Além de ser uma excelente oportunidade para ganhar mais, assuntos como investimentos, dos mais variados tipos, são bastante oportunos. Fique atento!

Touro ♉

O campo financeiro e o amor são os pontos mais fortes para a pessoa de touro nos próximos dias, embora quando falamos sobre dinheiro é preciso ter atenção e não sair gastando sem pensar. Em contrapartida, os próximos dias pedem atenção e deixam um alerta de que ainda não é hora de se meter nos assuntos dos demais.

Gêmeos ♊

Fique esperto com aqueles que te rodeiam no cenário profissional, isso porque alguém pode tentar roubar uma ideia que é sua. Defenda seu ponto de vista e aquilo que propôs anteriormente, mas sem se envolver em brigas.

Além disso, a sua vida financeira, que antes te preocupava ao extremo, agora parece te dar um respiro.

Câncer ♋

Se está pensando em tentar um novo emprego ou até mesmo solicitar um produto financeiro como um empréstimo, saiba que este é o momento ideal. Por outro lado, é preciso estar atento a quem te rodeia em seu trabalho, pois alguém pode tentar te prejudicar e puxar o seu tapete.

Leão ♌

Você possivelmente tem achado que o mar tem seguido contra sua pessoa, mas saiba que todas as dificuldades fazem parte de processos e que embora sejam difíceis, não são eternas. Em seu trabalho, será necessário ter paciência e não deixar transparecer a sua raiva.

Virgem ♍

A amizade e a relação que construiu em seu trabalho fez com que perdesse um pouco a autoridade de líder que possui. É preciso colocar as cartas na mesa, alinhar as expectativas e reforçar quem é que comanda este barco.

Libra ♎

Ser sincero consigo mesmo e com os demais não é algo ruim, porém é importante saber dosar como e o quê diz aos demais, isso porque tais discursos podem deixar feridas. Essa será uma oportunidade para pensar mais no que vem dizendo e como os demais se sentem.

Escorpião ♏

Esta semana será marcada com seu instinto protetor que estará evidente, tentando fazer com que os demais evitem ao máximo errar. Saiba que é importante que tais pessoas passem por estas situações, porque somente através de tais experiências é que terão ensinamentos e poderão evoluir.

Sagitário ♐

Os dias não têm sido fáceis e a tristeza tem feito com que se isole. Saiba que todos te amam e é importante que compartilhe aquilo que está sentindo, pois além de ser acolhido, verá como isso te fará bem, sem precisar guardar o “mundo” dentro de você.

Capricórnio ♑

Essa será a oportunidade perfeita para estimular os demais e dar aquele empurrãozinho que alguém querido está precisando. Saiba que esta atitude não só ajudará aos demais, como também fará com que você se sinta mais feliz.

Aquário ♒

É hora de colocar suas ambições e cartas para o jogo e trabalhar duro para alcançar tudo aquilo que deseja. Saiba que embora alguns passos pareçam grandes demais, é através de pequenas iniciativas e ações que você alcançará tudo aquilo que deseja.

Peixes ♒

Você tem dúvidas em dar o próximo passo, mas saiba que tudo está ao seu favor para evoluir no relacionamento com esta pessoa. E, se ainda está solteira, saiba que muito em breve o universo pode trazer novidades no campo amoroso, fique atento aos sinais.

