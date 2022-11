Novembro Azul: Especialista diz quando iniciar check-up e quais os sintomas do câncer de próstata

Confira os sinais do câncer de próstata (Freepik/Divulgação)

O Novembro Azul é uma campanha de conscientização destinada à conscientização sobre o câncer de próstata. A doença maligna é a segunda mais comum entre os homens, mas a boa notícia é que, quando diagnosticada ainda em fase inicial, a chance de cura fica acima de 90%.

De acordo com Antonio Corrêa Lopes Neto, urologista do Hcor, a recomendação geral é que homens comecem a realizar os exames de rotina a partir dos 50 anos. No entanto, caso haja histórico da doença na família, indica-se antecipá-los para 40 a 45 anos. Indivíduos da raça negra devem se preocupar mais precocemente, alerta o especialista.

Para verificar a saúde da próstata, o médico pode solicitar três exames: dosagem do PSA no sangue (um biomarcador de câncer), exame de toque prostático e, eventualmente, ressonância da próstata.

Havendo suspeita da doença, o médico pede a biópsia da próstata para verificar se há malignidade e avaliar a melhor conduta para combater o câncer.

“Atualmente existem excelentes opções de tratamento para todos os estágios da doença. O avanço tecnológico e o melhor conhecimento da anatomia prostática resultaram em cirurgias menos mórbidas, com menores complicações e ótimos resultados oncológicos-funcionais. A radioterapia também passou por uma grande evolução e apresenta bons resultados com poucas complicações. Hoje também contamos com uma grande variedade de medicamentos eficientes, principalmente para doenças mais avançadas”, explica Neto.

Sintomas

Ainda que o câncer de próstata não apresente sintomas em estágios iniciais, devido ao atraso na realização de exames ocasionado pela pandemia de covid-19 e ao constrangimento dos homens em realizar o exame de toque prostático, podem ser percebidas algumas alterações como:

Ardência ou dor ao urinar;

Micção frequente;

Gotejamento de urina após micção;

Fluxo urinário fraco ou interrompido;

Vontade de urinar frequentemente à noite;

Sangue na urina ou no sêmen;

Disfunção erétil;

Dor no quadril, costas, coxas, ombros ou outros ossos;

Fraqueza ou dormência nas pernas ou pés.

“Ao notar qualquer mudança é necessário procurar um médico para realizar os exames adequados e descobrir a causa. Quanto antes o problema for diagnosticado, maiores serão as chances de cura e menores serão os impactos na qualidade de vida”, finaliza o urologista do Hcor.