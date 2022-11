NASA detecta fenômeno misterioso no espaço e descoberta surpreende especialistas: ‘relação tóxica’

Os planetas podem forçar suas estrelas hospedeiras a agirem mais jovens do que sua idade, de acordo com um novo estudo de vários sistemas usando o Observatório de Raios-X Chandra da NASA.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, esta pode ser a melhor evidência até o momento de que alguns planetas aparentemente retardam o processo de envelhecimento de suas estrelas hospedeiras.

Embora a propriedade antienvelhecimento dos “Júpiteres quentes” (isto é, exoplanetas gigantes gasosos que orbitam uma estrela à distância de Mercúrio ou mais perto) tenha sido vista antes, este resultado é a primeira vez que foi sistematicamente documentado, fornecendo o teste mais forte até agora. deste fenômeno exótico.

Um Júpiter quente pode potencialmente influenciar sua estrela hospedeira por forças de maré, fazendo com que a estrela gire mais rapidamente do que se não tivesse tal planeta.

Essa rotação mais rápida pode tornar a estrela hospedeira mais ativa e produzir mais raios-X, sinais geralmente associados à juventude estelar.

Como detalhado pela NASA, tal como acontece com os humanos, no entanto, existem muitos fatores que podem determinar a vitalidade de uma estrela. Todas as estrelas diminuirão sua rotação e atividade e sofrerão menos explosões à medida que envelhecem.

Como é um desafio determinar com precisão as idades da maioria das estrelas, tem sido difícil para os astrônomos identificar se uma estrela está extraordinariamente ativa porque está sendo afetada por um planeta próximo, fazendo-a agir mais jovem do que realmente é, ou porque é realmente jovem.

O novo estudo do Chandra liderado abordou esse problema observando sistemas de estrelas duplas (ou “binárias”) onde as estrelas estão amplamente separadas, mas apenas uma delas tem um Júpiter quente orbitando.

Os astrônomos sabem que, assim como os gêmeos humanos, as estrelas em sistemas binários se formam ao mesmo tempo. A separação entre as estrelas é muito grande para que elas se influenciem ou para que o Júpiter quente afete a outra estrela. Isso significa que eles poderiam usar a estrela livre de planetas no sistema como objeto de controle.

A equipe usou a quantidade de raios-X para determinar o quão “jovem” uma estrela está agindo. Eles procuraram evidências da influência planeta-estrela estudando quase três dúzias de sistemas em raios-X.

Eles descobriram que as estrelas com Júpiteres quentes tendiam a ser mais brilhantes em raios-X e, portanto, mais ativas do que suas estrelas companheiras sem Júpiteres quentes.

Ainda de acordo com as informações, estudos futuros devem ajudar a descobrir mais sistemas para entender melhor esse efeito. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA