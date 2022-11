Lady Di: confira os melhores looks mostrados na quinta temporada de ‘The Crown’

Dois anos se passaram desde que vimos Emma Corrin interpretar uma jovem Lady Di em The Crown, e agora que a quinta temporada chegou, podemos ver como o estilo e a personalidade tímida da princesa floresceram com a chegada de Elizabeth Debecki como uma personagem um pouco mais velha e sábia.

“É tão emocionante conseguir uma nova pessoa”, disse Amy Roberts, figurinista da The Crown, em uma recente videoconferência com a Glamour, “é brilhante que haja essas mudanças claras em suas vidas. Acho tão empolgante o que eles trazem e o que reunimos”.

Essa parceria – que também inclui Sidonie Roberts como figurinista associada e chefe de compras, e Cate Hall como designer de cabelo e maquiagem – brilha tanto quanto as joias da coroa.

Amy Roberts disse à Glamour que fizeram cerca de 90% das roupas da Lady Di. E, como resultado, vimos vários looks quase idênticos em estilo.

Aqui estão seis looks que foram usados na série, selecionados pela revista.

O vestido sexy

Vestido que a princesa Diana usava quando participou de um jantar oferecido pela revista Vanity Fair na Serpentine Gallery em Hyde Park, Londres, em junho de 1995, da estilista Catherine Walker.

Vestido florido

O penteado de assinatura da princesa Diana “era muito difícil de conseguir com uma peruca, por isso exigia um estilo muito preciso”, diz Hall. Enquanto isso, na época desse look (início dos anos 90), o casamento de Diana com o príncipe Charles estava desmoronando. Na foto, em maio de 1992, ela estava usando um vestido com estampa floral do estilista Bellville Sassoon.

O vestido da vingança

Esse é o vestido mais icônico e também mais famoso vestido pela princesa Diana. A mídia o chamou de “vestido dA vingança” porque foi a primeira aparição pública de Diana depois que o príncipe Charles admitiu o caso com Camilla. O original foi feito pela estilista Christina Stambolian. E ele foi recriado pela figurinista da série.

A figurinista associada e compradora-chefe Sidonie Roberts diz que, ao ajustar e esculpir o corpo de Debecki, eles não queriam um cenário de ‘quem usava melhor’. “O torso de Elizabeth é diferente do de Diana. E até aquele momento, Amy e eu nunca tínhamos usado a cor preta. Foi usado apenas pela realeza para um funeral ou luto. Portanto, representou a morte de um casamento e o renascimento de uma mulher encontrando sua própria voz e se tornando um ícone lendário da moda por direito próprio”.

O terno vermelho radiante

A princesa Diana usou este terno todo vermelho para um noivado em 1º de janeiro no início dos anos 1990 em Tunbridge Wells, Kent. Sobre interpretar a princesa do povo, Debecki diz: ‘Fiquei realmente motivada pelo desafio que apresentou.’

Tartan de férias

Debecki, no canto superior direito, como a princesa Diana, usa um tartan para celebrar o Natal em The Crown, mas na vida real Diana foi fotografada usando o padrão enquanto visitava o clube de rugby de St Helen em Swansea, País de Gales, em fevereiro de 1992.

Lilás e pérolas

A figurinista Amy Roberts diz que a falecida princesa era “o emblema da moda dos anos 90. Diana é os anos 90″. Na série, Debecki usa um terno lilás quase idêntico ao que Diana usou na sede da Cruz Vermelha Americana em Washington, DC, para fazer um discurso de apoio à campanha contra as minas terrestres. Na série, Elizabeth Debecki usa esse visual quando conhece Mohamed e Dodi Fayed pela primeira vez.