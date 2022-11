Conselho especial para cada signo iniciar a semana de 13 a 19 de novembro de 2022

Mais uma semana está começando e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Os momentos difíceis da vida são compartilhados para liberar esse fardo que nos pressiona e nos faz sentir que não podemos continuar. Permita que aquela pessoa que está ao seu lado o acompanhe.

Touro

Às vezes você sente que seus planos e projetos estão estagnados, mas deve ter calma porque tudo vai se materializar com paciência e tolerância.

Gêmeos

Existem caminhos muito difíceis de enfrentar; não desista, apenas tenha força de vontade e firmeza para seguir em frente.

Câncer

Se você sente que as coisas não estão indo bem, não se desespere e dê tempo para ver os frutos do esforço.

Leão

Bênçãos entram em sua vida para ajudá-lo a curar seu coração. Prepare-se para um futuro cheio de esperança e muito amor

Virgem

Você tem que refletir para dar um passo firme e as decisões permitirem que você saia da angústia e preocupação que tem.

Libra

Você se sente nostálgico porque está em um estágio diferente da sua vida: Não paralise e siga seu caminho.

Escorpião

Você não para por nada e isso é uma vantagem diante das adversidades que você precisa superar para seguir em frente. Apenas não esqueça de cuidar daquilo que realmente importa.

Sagitário

É hora de organizar sua vida para se preparar para o futuro com aquela pessoa com quem você decidiu compartilhar amor.

Capricórnio

Sua intuição é sua armadura número um e irá proteger muitas coisas. Confie.

Aquário

Você precisa tirar os conflitos de sua casa e buscar a harmonia para lidar com todos os problemas. Tenha bondade com os outros e com você.

Peixe

Pare de depender dos outros para seguir em frente. Você é forte o suficiente para alcançar tudo o que se propõe a fazer.

