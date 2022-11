10 brincos de ouro que vão bem em qualquer ocasião e que te farão se destacar

Recentemente, compartilhamos algumas dicas de brincos de prata que vão bem com diversos looks e apostas de make. E é pensando justamente nisso que hoje trouxemos algumas recomendações que te deixarão ainda mais bela, porém com itens de ouro.

Com uma lista de 10 itens compartilhada no Pinterest, as sugestões de acessórios vão desde itens minimalistas até opções maiores e para que ganhem ainda mais destaque em sua composição.

Sem mais delongas, veja a seguir as dicas do dia que separamos especialmente para você. (Caso não consiga visualizá-las, não se preocupe e basta que acesse os seguintes links para que seja redirecionado às sugestões de acessórios que caem bem em diversas oportunidades: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4, LINK 5, LINK 6, LINK 7, LINK 8, LINK 9 e LINK 10).

Lady Di: confira os melhores looks mostrados na quinta temporada de ‘The Crown’

Que tal mais alguns conteúdos de moda para arrasar no dia a dia?

Moda: 3 looks com baggy jeans, a tendência de 2023

Se você gostou do conteúdo, não esqueça de ativar as notificações para receber dicas como estas em primeira mão, combinado?

+ Aproveite a oportunidade e confira também mais estes conteúdos de nosso portal: