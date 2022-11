Pantera Negra: do México para o mundo e Wakanda, o acessório criado para a Marvel

Apenas alguns meses atrás a Marvel anunciou que o ator mexicano Tenoch Huerta estava se juntando ao seu universo cinematográfico como Namor, no filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. A sua aparição na Comic Con International não passou despercebida, pois ele usava um acessório único.

Trata-se de um Copili, um cocar de cabelo usado pelos antigos mexicas e do qual a marca mexicana Hijos del Maíz se inspirou para criar grandes fones de ouvido com penas de diferentes pássaros, segundo a Quien. Desta vez, o acessório chegou ao universo Marvel como uma homenagem prestada a T’Challa, o Pantera Negra, rei de Wakanda.

Marca mexicana projeta acessório para a Marvel

Através de sua conta no Instagram, Xiu, diretor criativo da Hijos del Maíz compartilhou a história. Tudo remonta à Comic Con em que Tenoch apareceu com este acessório, desde então muitos estão de olho na Copil, incluindo a Disney e a Marvel, que procuraram a marca para dar uma tarefa “simples na aparência, mas difícil no desenvolvimento”: Children of the Corn teve que criar o acessório em tributo a Chadwick Boseman, que interpretou T’Challa no filme original de Pantera Negra, em 2018.

Assim nasceu o Vibranium Copili, que retoma a silhueta dos Copili que produziram anteriormente, mas em outro material em que não há penas. Nele, você também pode ver traços inspirados na Casa das Freiras, da antiga cidade maia de Uxmal.

A história do Vibranium Copili

A criação da peça foi feita a partir de uma história fictícia, que nasce de como se vestiam os habitantes de Talokan, “uma cidade subaquática na qual alguns habitantes do México pré-hispânico se esconderam para se desenvolver, da mesma forma que Wakanda” cita Xiu por meio de sua conta no Instagram.

Ele conta que a novidade foi criada com nanotecnologia e daí vem o traje do Pantera Negra. “É um presente especialmente concebido para o rei T’Challa... para os povos pré-hispânicos, era necessário oferecer presentes ao oponente, para que ele conhecesse seu poder e tecnologia”, pode ser lido no post que o diretor criativo de Hijos del Maíz.

“Esse é o nosso grão de areia para que, além da tela grande, os mexicanos comecem a sentir um vínculo maior com suas raízes nativas, para que se sintam orgulhosos de si mesmos e de sua origem, para que as crianças queiram conhecer a história, de nossos ancestrais, de seus deuses e suas aventuras. É nosso compromisso e nossa paixão, que também é nossa homenagem ao México, a homenagem às nossas raízes”, finaliza Xiu no final de sua declaração.