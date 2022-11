Os signos que transmitem emoções incertas no amor

Alguns signos do zodíaco possuem uma maior facilidade em entrar em situação confusas nos romances, já que as pessoas acabam julgando sua forma de expressar as emoções mais incertas do que outras.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano pode ter uma certa agressividade quando se trata de sentimentos e desejos. Isso acontece porque ele não só expressa o que quer ou sente, mas entra em uma verdadeira corrida para a conquista que pode parecer apressada ou impulsiva para outras pessoas. Essa paixão não consegue ser mantida sem algum estresse, cobrança ou inconstância, o que deixará tudo mais incerto ainda.

Gêmeos

O geminiano quer conhecer e ter histórias para contar no romance, mas para alguns, ele está totalmente em busca de contar ou tirar algumas vantagens. Isso pode ser sentido por seu desprendimento ou excesso de conexões no meio do caminho. Mesmo sabendo expressar bem o que pensa, ele pode focar em falar mais sobre si e os outros, se esquecendo de focar no nós e transmitindo incertezas sobre os sentimentos.

Libra

O libriano pode ser muito encantador quando o assunto é romance, mas sua cautela excessiva em tomar decisões costuma fazê-lo até fugir um pouco desses momentos de transição de algo mais casual para uma conexão séria e sólida. Quando isso acontece, as pessoas podem julgar que ele não está sendo sensível, perceptível e estável o suficiente em suas emoções ou sentimentos.

Sagitário

A facilidade de mudar de direção combinada com a intensidade do sagitariano podem transmitir instabilidade quando o assunto é romance. As pessoas costumam achar que ele está constantemente reavaliando “novas rotas” e buscando experiências que entreguem mais emoção, o que não os deixa esclarecer o que se passa no coração por muito tempo.

