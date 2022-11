O verdadeiro significado do emoji de ‘piscadinha’ no app WhatsApp

O envio de emojis no app de mensagens instantâneas WhatsApp se tornou algo totalmente popular, com inúmeras opções.

Um dos queridinhos dos usuários, é o emoji de ‘piscadinha’. No entanto, você sabe qual é o significado verdadeiro no aplicativo de mensagens?

Como detalhado pelo site Canaltech, a carinha nasceu para expressar a concordância com algo.

No entanto, a maioria das pessoas usa como algo mais malicioso. Pode ser utilizado para o flerte ou para simbolizar uma frase que não deve ser levada tão a sério.

Crédito (Reprodução)

O verdadeiro significado do emoji de olhos fechados com lágrima no app de mensagens WhatsApp

Outro emoji no app de mensagens WhatsApp também conta com significado diferente do esperando: se trata do emoji de ‘olhos fechados com lágrima’.

Esse é um grande exemplo de uso errado de emojis. Muita gente usa este emoji para representar um sintoma de gripe ou resfriado, ou mesmo como um sinal de choro.

A expressão possui o nome oficial de “Rosto com sono”.

Ainda de acordo com as informações, o desenho aparece em mangás e animes para representar um personagem que está dormindo. Confira: