Em uma nova imagem da galáxia anã Wolf-Lundmark-Melotte (WLM), o Telescópio Espacial James Webb da NASA demonstra sua extraordinária capacidade de distinguir estrelas fracas fora da Via Láctea.

Em uma nova postagem da NASA, é possível comparar a visão do explorador Webb com imagens anteriores do Spitzer e Telescópio Hubble do mesmo alvo.

Como detalhado pela NASA, a apenas 3 milhões de anos-luz da Terra, WLM é considerada uma galáxia anã em nossa vizinhança galáctica.

Embora seja próxima, é muito mais isolada do que outras galáxias, que interagem com a nossa Via Láctea. WLM também tem uma composição química semelhante à das galáxias no início do universo.

A galáxia WLM é ideal para estudar como as estrelas se formam e evoluem em pequenas galáxias, semelhantes às do universo primitivo.

O novo registro ‘impressionante’ captado pelo Telescópio James Webb da NASA no espaço

Descrição das imagens:

Registro 1: Como informado pela NASA, a Galáxia Anã Wolf-Lundmark-Melotte vista pelo instrumento NIRCam do Telescópio Webb. Inúmeras estrelas brancas, intercaladas com galáxias de fundo amarelo e laranja de várias formas, pontilham o fundo preto.

No canto superior esquerdo da imagem, destaca-se uma galáxia espiral amarela pálida. Outra característica é uma grande estrela branca com longos picos de difração, vista logo à direita do centro superior.

Registro 2: Vídeo mostrando imagens do Spitzer, Hubble e posteriores Webb da galáxia anã Wolf-Lundmark-Melotte.

A imagem do Spitzer se assemelha a manchas brancas difusas em um fundo preto. As diferenças entre as imagens do Hubble e do Webb são mais sutis.

Ambos apresentam inúmeras estrelas brancas, mas a visão de Webb tem galáxias de fundo mais nítidas e coloridas, bem como seu padrão característico em forma de floco de neve de picos de difração em torno de estrelas particularmente brilhantes. Confira:

Texto com informações da NASA