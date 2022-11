Isto é o que acontece com seu corpo quando você come ovos todos os dias Imagem: Pexels

Os ovos são uma excelente fonte de proteína e muito nutritivos. Além disso, é um alimento acessível, por isso ele se faz presente em diversas receitas, do café da manhã à janta.

Contudo, devido ao alto teor de colesterol, indivíduos que sofrem com algum problema de saúde devem maneirar no consumo do ovo. “Sabemos que o que realmente aumenta o colesterol é a gordura saturada na dieta e não tanto o colesterol dos alimentos”, disse o Dr. Peter Schulman à revista Health.

Caso você consuma de um a dois ovos por dia, você não terá muitos problemas, mas veja a seguir como o seu corpo se comporta consumindo o alimento diariamente.

Aumento de colesterol

O colesterol é uma substância necessária para o corpo, porém é preciso controlá-lo. Ele é dividido em duas categorias: colesterol ‘bom’ (HDL) e colesterol ‘ruim’ (LDL). Alimentos como bacon, manteiga e queijo, que costumam acompanhar o ovo em algumas receitas, como na omelete, por exemplo, são os mais prejudiciais.

LEIA TAMBÉM: Covid-19: infectologistas defendem volta das máscaras e mais vacinação

Quem já sofre com doenças relacionadas ao colesterol alto, como problemas cardiovasculares, precisa limitar o consumo.

Aumento de energia

O ovo no café da manhã é ideal pois ele dá mais energia ao longo do dia. “A combinação de proteínas e gorduras de digestão relativamente lenta em comparação com os carboidratos, juntamente com a vitamina B12 contida nos ovos, ajudam a fornecer um suprimento constante de energia ao longo de várias horas depois de comê-los”, explica o nutricionista Sean All.

Outras fontes de energia imediata são carboidratos refinados, como pão branco, arroz ou macarrão, porém a energia não dura muito.

Funcionamento do cérebro

O ovo também pode ajudar no funcionamento do cérebro. Um nutriente pouco conhecido chamado colina é essencial para diversas partes do corpo, como o organismo, músculos, fígado e cérebro. E ele é encontrado no ovo, em quantidade de cerca de 113 mg em um ovo cozido. Juntamente com a vitamina B12, são essenciais para a memória.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 7 benefícios incríveis que a amora pode proporcionar para a saúde e você não sabia