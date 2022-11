Aqui está a bebida caseira perfeita para acabar com o cansaço de forma natural Foto - Freepik - @Odua

Bateu aquele cansaço e além de relaxar, está buscando uma alternativa de bebida caseira que ajude a espantar a falta de energia? Se disse sim para esta pergunta, já pode começar a separar seu bloquinho de anotações e uma caneta para registrar uma recomendação que trouxemos hoje.

Com apenas 2 ingredientes e água, você pode preparar uma bebida que pode ser bastante positiva em sua rotina. Bora lá conferir todos os detalhes? As informações são do Receitas Globo.

Suco contra o cansaço

Ingredientes:

200 ml de água;

3 cenouras (sem casca e em pedaços);

100g de brócolis.

Modo de preparo:

Primeiro, você deve lavar bem todos os ingredientes e cortá-los;

Feito isso, será o momento de colocá-los no liquidificador com a água;

Agora, bata tudo até que os ingredientes misturem bem;

Retire o conteúdo obtido e transfira para uma jarra e então adoce;

Por fim, basta tomar sua bebida caseira.

É importante lembrar disso!

Sabemos o quão positivas as bebidas caseiras podem ser, não é mesmo? Mas, quando falamos em ter mais energia e disposição, você não deve esquecer de garantir o tempo certo para poder descansar.

Vale ressaltar que o conteúdo que acaba de ler tem a finalidade apenas informativa e não tem o objetivo de oferecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as consultas regulares com um médico. Visite um especialista e garanta sua saúde em dia.

