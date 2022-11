4 perfumes masculinos para dar de presente no amigo secreto Imagem: Freepik

Pensando em qual presente dar para o seu amigo secreto? Um perfume com certeza é sempre uma boa pedida. E se você não sabe qual tipo de aroma mais agrada a pele, aposte nas fragrâncias a seguir pois elas fazem parte daqueles perfumes que quase todas as pessoas gostam.

Kaiak Aero - Natura

Em 2018 a marca Natura resolveu inovar e trouxe para o seu catálogo uma nova versão de um dos perfumes mais famosos da marca, o clássico Kaiak. A versão Kaiak Aero é ideal para os dias mais quentes e traz um aroma aquático bem confortável.

As notas de topo são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são Notas Oceânicas, Gerânio e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Zaad Santal - O Boticário

Santal, lançado em 2021, traz toda a elegância da linha Zaad, mas agora com uma fragrância amadeirada pensada para os dias frios. Sua qualidade se assemelha aos importados.

As notas de topo são Pimenta de Szechuan, Noz-moscada, Gengibre e Bergamota. Já as notas de coração são Sândalo, Whiskey, Folha de Violeta e Lavanda e o perfume fecha com notas de fundo em Cedro, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Patchouli ou Oriza.

Animale for Men

Se a pessoa que você tirou no amigo secreto é muito querida, ela merece ser presenteada com um perfume importado, não é mesmo?

Mas o truque está no fato de Animale for Men ser considerado um das fragrâncias importadas com melhor custo-benefício, então logo o seu amigo secreto vai ser sentir especial com o presente de qualidade e você ainda vai economizar.

As notas de topo são Limão, Néroli e Frésia. As notas de coração são Lavanda, Bagas de Zimbro ou Junípero e Gerânio e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Couro e Vetiver.

Hugo Boss

Outro perfume clássico importado que também está com um bom custo-benefício é Hugo, de Hugo Boss.

As notas de topo são Maçã Verde, Hortelã, Lavanda, Toranja e Manjericão. As notas de coração são Sálvia, Gerânio, Cravo e Jasmim e as notas de fundo são Abeto, Cedro e Patchouli ou Oriza.