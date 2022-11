Utilize 4 perfumes com cheiro de rico gastando pouco

Se engana quem acha que, para adquirir um perfume de qualidade, precisa gastar muito dinheiro. Algumas fragrâncias nacionais foram pensadas justamente para unir o “cheiro de rico” a um bom custo benefício.

Se você está procurando esse tipo de fragrância para causar uma boa impressão, confira as quatro melhores a seguir.

Zaad Eau de Parfum

Esse não é o perfume mais barato desta lista, mas está entre os mais elegantes e entre um dos que mais se assemelham à proposta.

Zaad pertence à casa O Boticário, já conhecida por apresentar perfumes de qualidade. Essa é uma fragrância aromática, podendo ser utilizada durante o dia.

As notas de topo são Notas Verdes, Coentro, Bergamota e Bagas de Zimbro ou Junípero. As notas de coração são Noz-moscada indonésia, Cedro, Cravo, Orquídea e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Musgo sérvio, Almíscar, Sândalo Australiano e Âmbar.

Essencial Único

Essencial único é realmente uma fragrância essencial no acervo de um homem-bem sucedido. Lançado este ano, o perfume é o clássico amadeirado masculino, mas com uma construção de qualidade única. A fragrância da Natura possui Açafrão, Ishpink, Noz-moscada, Pimenta Rosa e Pomela no topo; Copaíba, Vetiver, Cedro e Frésia no coração e as notas de Ládano, Âmbar, Cumarina, Benjoim, Mirra, Opoponax, Baunilha e Almíscar estão presentes no fundo.

Impression in Black

Da marca Eudora o perfume que cumpre o papel de cheiro de rico é o Impression in Black. Ideal para os dias frios e baladas, ele traz notas de topo em Pimenta Preta, Pimenta jamaicana, Artemísia, Bergamota e Toranja. As notas de coração são Bálsamo de Abeto, Noz-moscada, Ameixa, Camurça, Gerânio e Coentro e as notas de fundo são Cedro, Incenso, Cashmeran, Maltol, Ládano, Baunilha, Patchouli ou Oriza, Tabaco e Almíscar.

Origine Un

In The Box é uma marca de perfumes nacional focada em contratipos, porém ela também traz em suas criações perfumes originais, e entre eles está Origine Un, um cítrico levemente picante e de longa duração.

Lavanda, Limão Siciliano, Pimenta Rosa, Gengibre e Pera estão nas notas de saída. Patchouly, Canela, Cedro, Madeira de Cashmere e Couro são as notas do meio e as notas de fundo são Incenso, Fava Tonka, Musk, Âmbar e Tabaco.