Você pode usar sua conta do app WhatsApp (web, PC e dispositivos) em até quatro aparelhos conectados e um celular ao mesmo tempo.

Como detalhado pelo blog da plataforma, suas mensagens pessoais, seus arquivos de mídia e suas chamadas continuam protegidos com a criptografia de ponta a ponta.

Cada aparelho se conecta ao WhatsApp de maneira independente, mantendo o mesmo nível de privacidade e segurança que a criptografia de ponta a ponta oferece às pessoas que usam o WhatsApp.

Truque simples para usar uma mesma conta do app WhatsApp em vários dispositivos de forma simultânea

Lembre-se de que é possível usar o WhatsApp somente em um celular por vez. O recurso está disponível para celulares Android e iOS. Confira como ativar:

Abra o WhatsApp no seu celular.

Toque em Mais opções > Aparelhos conectados.

Toque em CONECTAR UM APARELHO.

Desbloqueie seu celular.

Aponte seu celular para a tela do aparelho que você deseja conectar para escanear o código QR.

“Seu celular não precisa estar conectado à internet para que você possa usar o WhatsApp nos aparelhos conectados. Porém, o WhatsApp será desconectado dos outros aparelhos se você não usar o app no seu celular por mais de 14 dias”, detalhou.

Ainda de acordo com as informações, você ainda precisará usar um celular para confirmar seu número de telefone no WhatsApp e conectar novos aparelhos.

Com informações do blog do app