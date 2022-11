Relacionamento: 4 provas de que você recebe migalhas da paquera

Todos os que entram em um relacionamento com boas intenções, esperam oferecer e receber o devido amor. Embora não haja necessidade de ter uma companhia para ser feliz, ter uma pessoa amada pode somar à uma vida alegre e radiante.

Embora tudo pareça um mar de rosas, as relações contam com seus altos e baixos, sendo necessário maturidade para lidar com cada questão. Isso quando se enquadra relacionamentos saudáveis. O problema é quando uma parte se encontra complexada.

Há pessoas que estão tão apaixonadas por suas paqueras que não percebem sinais de abuso e controle por parte dela. Elas enviam sinais de desejo, mas ao mesmo tempo não reagem. Além disso, nem o mínimo de afeto e respeito é oferecido.

Há um termo que define a recepção das “sobras de amor” entregue por outra pessoa, o “breadcrumbing”.

Significado de ‘breadcrumbing’

‘Breadcrumbing’ se trata de sinais enviador por parte paquera, mas sem compromisso (em sua tradução pode ser considerado como “migalhas de pão”) para atrair um parceiro romântico sem gastar muito esforço. Isso acontece quando a pessoa usa algumas ferramentas mínimas de flerte, mas sem real interesse.

Em entrevista ao portal Brides, Kelly Campbell, Ph.D., professora associada de psicologia e desenvolvimento humano da Universidade Estadual da Califórnia, em San Bernardino, abordou o tema.

Segundo Campbell, ‘breadcrumbing’ “está levando alguém a usar romanticamente fóruns online ou eletrônicos (pense: mídia social ou mensagens de texto) para manter o interesse de alguém em você, mesmo que você nunca pretenda se envolver romanticamente com eles”. Essa tática serve para manipular a outra pessoa e torná-la dependente.

4 sinais de que você está recebendo migalhas da paquera

1 – Seu ‘crush’ não investe tanto para ficar com você

“[Breadcrumbers] fazem planos com você, mas cancelam ou não aparecem, e eles parecem muito ocupados para você”, explica Campbell. “Eles podem até ficar ausentes por períodos de tempo.”

2 – Você não tem um lugar definido na vida dele

De acordo com Campbell, as migalhas de pão “são esporádicas, inconsistentes e imprevisíveis em sua expressão de interesse” em você.

3 – Eles se mostram calorosos, mas depois se revelam frios

Por exemplo, “eles demoram muito para responder às suas mensagens”, oferece Campbell como um exemplo desse comportamento. Às vezes, podem te procurar apenas para manter a dependência.

4 – Você se sente desconforto por demonstrar certos comportamentos

“Muitas vezes você fica confuso ou frustrado depois de interagir com eles”, explica Campbell.