Quanto custa viajar para o Catar?

A Copa do Mundo é um evento que mexe com a emoção do torcedor. Pintar as ruas, comprar a camisa da Seleção Brasileira ou até mesmo uma televisão maior para assistir os jogos são somente pequenas atitudes que um coração apaixonado por futebol pode realizar.

Mas tem pessoas que buscam ainda mais e, dependendo das circunstâncias, viajam para assistir os jogos de pertinho. E se por um breve instante você cogitou ir até o Catar assistir à Copa do Mundo que começa no dia 20 de novembro, veja qual é o custo disso.

Ingresso

Para assistir aos jogos, a primeira coisa que você precisa é dos ingressos. De acordo com o site Megacurioso, as entradas com valores mais em conta custam R$ 3, mil reais, já os assentos mais caros saem por R$ 9 mil.

Mas se, além de assistir jogos aleatórios você queira ver a grande final, o ingresso pode chegar em R$ 30 mil.

Passagens aéreas

Outro fator importante, além do ingresso para o jogo, são as passagens de avião. O custo da viagem área pode chegar a R$ 20 mil por pessoa.

Conforme a publicação do site consultado para essa matéria, uma viagem de um mês para o país não requer visto, mas a imigração exige um seguro-viagem para imprevistos, algo que vai custar mais alguns milhares de reais.

Para transitar dentro do Catar, o governo vai disponibilizar transporte público gratuito para torcedores entre os dias 20 de novembro e 21 de dezembro. Para embarcar, será preciso mostrar os ingressos e o ‘Hayya Card’, que fornece o benefício. Se você quiser andar de carro, o aluguel varia de R$ 150 até R$ 600 a diária.

Resumindo: para realizar a viagem você irá gastar ao menos R$ 35 mil. Não é um investimento barato, mas se você está disposto a torcer pelo Brasil de pertinho, tenha uma boa viagem!