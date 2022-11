Os signos que podem ser insistentes e cansativos na conquista

Quando se trata de conquistar interesses amorosos, alguns signos podem ser muito insistentes e até cansativos quando se trata de tomar iniciativas ou atitudes para concretizar a relação.

Confira quais são e como isso acontece:

Leão

O leonino está acostuma alcançar o que deseja e pode se tonar um pouco competitivo. Quando isso acontece na conquista, este signo acha que ser escolhido e ficar em primeiro lugar depende apenas dele e dos seus esforços. O que não é verdade, uma vez que tudo depende de ambos os lados e não adianta insistir em alguém que não deseja chegar ao mesmo fim. Ele insiste e quando cansa, já deixou os outros em alerta.

Virgem

O virginiano pode se tornar muito insistente quando não tem maturidade para refletir sobre as possibilidades verdadeiras de uma conquista. Mesmo que envolva muito mais do que caprichos, ele pode tentar esconder todas as suas falhas e entrar em competições com os outros, intensificar as investidas e deixar até o pretendente um pouco constrangido se os sentimentos não são recíprocos.

Libra

O libriano pode ser quem joga o charme até as últimas consequências para conseguir conquistar e isso pode complicar as coisas. Ele não fará uma trégua e, mesmo que de maneira amais sutil que os signos anteriores, a chance de se converter em uma presença frequente na cola de alguém é grande.

Escorpião

O escorpiano apaixonado por ir até as últimas consequências e sem dúvida alguma irá intimidar e manipular situações para chegar ao lugar que deseja. Seu temperamento é intenso e imprevisível, o que o faz ser também corajoso para enfrentar os desafios. Como é inteligente, terá suas estratégias preparadas.