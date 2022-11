Observatório da NASA ajuda a revelar ‘segredos ocultos’ de estrela distante em Cassiopeia

Menos de um ano após o lançamento, as observações do Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) da NASA de uma estrela de nêutrons levaram à confirmação do que os cientistas teorizaram: os magnetares têm campos magnéticos ultra-fortes e são altamente polarizados.

Os cientistas usaram o IXPE para observar o magnetar 4U 0142+61, uma estrela de nêutrons localizada na constelação de Cassiopeia, a cerca de 13 mil anos-luz da Terra. Esta é a primeira observação de polarização de raios-X de um magnetar, uma estrela de nêutrons com os campos magnéticos mais poderosos do universo.

Como detalhado pela NASA, os astrônomos descobriram que a estrela de nêutrons provavelmente tem uma superfície sólida e nenhuma atmosfera.

Esta é a primeira vez que os cientistas foram capazes de concluir com segurança que uma estrela de nêutrons tem uma crosta sólida nua, uma descoberta possibilitada pelas medições de polarização de raios-X do IXPE.

A polarização é uma propriedade da luz que nos informa sobre os campos elétricos e magnéticos interconectados que compõem todos os comprimentos de onda da luz.

Como detalhado pela NASA, esses campos oscilam, ou vibram, em ângulos retos em relação ao caminho da luz. Quando seus campos elétricos vibram em uma única direção unificada, dizemos que a luz é polarizada.

Os astrônomos também descobriram que o ângulo de polarização depende da energia das partículas de luz, com luz de alta energia em um ângulo de polarização de 90 graus em comparação com a luz de baixa energia.

Os cientistas ficaram surpresos ao saber que os níveis de energia podem afetar a polarização.

Além disso, a polarização em baixas energias indica que o campo magnético é tão inimaginavelmente poderoso que poderia ter transformado a atmosfera ao redor da estrela de nêutrons em um sólido ou líquido.

Como detalhado pela NASA, ainda é um assunto de debate se os magnetares e outras estrelas de nêutrons têm atmosferas.

Graças às medições de polarização de raios-X, os astrofísicos agora podem verificar o grau de polarização e seu ângulo de posição ao testar os parâmetros dos modelos de emissão de raios-X.

Ainda de acordo com as informações, as descobertas das observações do IXPE ajudarão os astrônomos de raios-X a entender melhor a física de objetos extremos como magnetares e buracos negros.

Texto com informações da NASA