Esses são os perfumes favoritos da Jojo Todynho

A menos que você esteve por fora das redes sociais nos últimos anos, você com certeza deve conhecer a icônica Jojo Todynho. Cantora e apresentadora, ela esbanja simpatia e alegria em qualquer aparição, e claro, se envolve em algumas polêmicas também. Mas qual será que são as fragrâncias favoritas dessa personalidade? Confira a seguir.

Mesmo alcançando fama nacional e internacionalmente, Jojo mostra que é ‘gente como a gente’ e aposta em uma fragrância nacional como uma das suas favoritas. De acordo com o site ‘Colônia e Perfume’, Egeo Choc está entre as suas escolhas. Lançado em 2011, o perfume leva a seguinte composição: notas de topo: Chantilly, Bagas Vermelhas, Limão de Amalfi e Pêssego. As notas de coração são Chocolate mexicano, Leite e Flor de Laranjeira Africana e as notas de fundo são Baunilha, Benjoim, Sândalo, Almíscar, Âmbar e Notas Amadeiradas.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes femininos ideais para presentear alguém no amigo secreto

Em uma publicação no seu Instagram, a artista também já revelou utilizar um perfume importado. A fragrância é nada mais, nada menos, que La Belle Fleur Terrible, de Jean Paul Gautier. Ao lado de Cauã Reymond, Jojo Todynho foi garota propaganda do lançamento dessa nova em ensaio realizado em Dubai.

Lançado este ano, o aroma traz nota de topo em Vitória Régia. Nota de coração em Íris e a nota de fundo é Baunilha.

O site especializado em perfumes também faz uma brincadeira com o fato de Jojo ter sido campeã do reallity show A Fazenda 12. Para representá-la, o perfume nacional Grace Midnight foi escolhido, pois ele foi ganhador do prêmio Atualidade Cosmética em 2016.

As notas do perfume são Framboesa, Tangerina e Maçã no topo. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo e Almíscar.