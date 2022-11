Covid, gripe ou resfriado? Saiba diferenciar os sintomas

Independentemente de qual seja a condição, tanto a covid, como a gripe ou o resfriado, afetam o sistema respiratório. Por conta disso, os sintomas destas doenças podem ser muito parecidos e alguns deles aparecem em todas elas, como febre, dor de garganta, nariz entupido e cansaço, por exemplo.

Contudo, o que as diferenciam são as frequências que os sintomas aparecem. Entender as diferenças é essencial para que os indivíduos saibam a hora certa de ir ao hospital.

Como diferenciar os sintomas

O site ‘Tua Saúde’ listou algumas diferenças que existem entre as enfermidades. Veja a seguir:

Duração dos sintomas

A covid-19 pode durar de cinco dias até várias semanas. Já a gripe pode permanecer visível de sete a dez dias, enquanto o resfriado dura de dois a quatro dias.

Cansaço

O cansado é comum tanto na covid quanto na gripe, mas no resfriado ele está presente em apenas alguns casos.

Febre

A febre é um forte indício que o corpo humano não está bem. Se na infecção por COVID-19 ela é bem comum e costuma passar os 38 graus, na gripe ela também está presente e com febre alta, mas no resfriado ela quase não costuma aparecer.

Tosse

Na infecção por covid ela é comum, seca e persistente. Na gripe comum e seca e no resfriado moderada.

Perda de olfato ou paladar

Contudo, além dos sintomas que se assemelham, existem aqueles que indicam fortemente que você está com covid. É o caso da perda do olfato ou paladar, que é comum no covid, raro na gripe e pode aparecer no resfriado, mas só se o infectado estiver com o nariz entupido.

Quando ir ao médico?

O site indica que um médico deve ser consultado em casos de:

Febre alta, acima de 39ºC;

Dor muscular intensa e generalizada;

Sensação de falta de ar;

Dor no peito.

