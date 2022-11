Cobra é sinônimo de falsidade? Veja qual o significado de sonhar com o réptil Imagem: Pexels

Sonhar com uma cobra parece um tanto quanto assustador, afinal, o réptil está entre os mais temidos, principalmente por causa do veneno presente em algumas espécies.

Mas será que todo esse medo possui ligação em sonhar com cobra? Seria um aviso bom ou ruim? Veja mais a seguir.

Sonhar com cobras não é tão ruim quanto parece. Elas podem representar fidelidade ou a falta dela, por isso é importante ficar atento nas cores e tamanhos que elas possuem no sonho.

Cobra preta

Caso o sonho seja com uma cobra preta indica mudanças drásticas em sua vida. Pode ser que um relacionamento ou um emprego chegue ao fim.

Cobra verde

Já a cobra verde também pode representar mudanças, mas nesse caso positivas.

Cobra amarelo

A cobra amarela no sonho representa dinheiro. Sonhar com ela mostra que você irá receber uma boa quantia, seja de alguma dívida ou por causa do trabalho.

Muitas cobras

Um sonho muito perturbador relacionado a cobras é aquele em que é possível identificar diversas delas. Caso seja esse o caso, tome cuidado, pois sonhar com muitas cobras representa pessoas invejosas que estão ao seu redor.

Cobra grande

Além da quantidade de cobras, o tamanho dela também pode assustar. Mas quanto maior ela aparece no sonho, maior as coisas boas que irão acontecer na sua vida.

Matando cobra

Se você for uma pessoa corajosa e aparecer matando uma cobra no sonho mostra que você é uma pessoa batalhadora e que irá vencer todos os obstáculos, mesmo que eles lhe causem medo.

