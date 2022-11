‘A Casa do Dragão’: além dos dragões, as protagonistas da série se aventuram na moda

A primeira temporada de A Casa do Dragão terminou em 23 de outubro e a série, que rapidamente se tornou uma das favoritas do público da HBO, com atores e atrizes que nos conquistaram, nos deixando com vontade de vê-los além das câmeras desta produção.

As atrizes das duas fases da série

Vale lembrar que Rhaenyra Targaryen foi interpretada por duas atrizes, Milly Alcock, uma australiana de 22 anos que capturou perfeitamente a essência da personagem e também criou uma excelente química com o ator Matt Smith, que interpretou Daemon.

Para a versão adulta, Emma D’Arcy, 30 anos e natural do Reino Unido, deu vida à rainha escolhida por Viserys Targaryen. As duas ofereceram um trabalho verdadeiramente honroso.

Por outro lado, temos Alicent Hightower, interpretada por Emily Carey, a atriz de 19 anos, originária do Reino Unido, e para sua versão adulta, por Olivia Cooke, 28 anos e compatriota de Carey.

O poder das grandes produções

O poder que elas emanavam superava as telas, tanto que logo as mais importantes marcas de moda as procuraram para representar sua marca, desfilando seus designs.

As personagens de ‘A Casa do Dragão’ mudam para as ‘Casas da Moda’

Olivia Cooke, participou da campanha Savage X Fenty, em outubro, para a linha de lingerie da marca Rihanna, posando com looks incríveis em vermelho, verde e vestida com uma malha preta completamente sensual.

Emily Carey não ficou muito atrás, pois estreou na moda com a casa Fendi em setembro, quando participou como convidada do desfile da marca que aconteceu durante a Semana de Moda de Milão.

Seu visual era composto por um suéter de pelo azul com algumas formas abstratas na parte inferior em cores quentes, e complementando com tons de amarelo, preto e cinza. Esta peça foi acompanhada por uma saia azul com acabamento assimétrico e sapatos suecos.

Milly Alcock também foi procurada por marcas como Prada, Louis Vuitton e Bvlgari, além de fazer uma aparição na Vogue Austrália em março de 2020.

É, essas são rainhas em qualquer trono!