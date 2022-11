Vamos voltar a usar máscara? Saiba mais sobre a nova onda de covid e as subvariantes

Uma nova onda de testagens de covid-19 com resposta positiva está acontecendo no Brasil. Esses novos casos estão acompanhados de duas novas subvariantes da Ômicron (BQ.1 e a XBB), que já causou impacto significativo na China, Europa, Estados Unidos. Em São Paulo, o tipo BQ.1 do coronavírus foi confirmado em dois pacientes. Um deles morreu no dia 17 de outubro, segundo informado pela Secretaria Municipal e Secretaria Estadual de Saúde.

Mas é preciso se preocupar? Veja a seguir o que dizem os especialistas.

São os mesmos sintomas?

Uma das primeira dúvidas respondidas pelos especialistas e divulgadas pelo Viva Bem, da UOL, foi referente aos sintomas. Eles são parecidos com os de gripe ou resfriado comum, como coriza, dor de garganta, tosse, dor de cabeça e no corpo, cansaço e febre. Caso apresente sintomas, o teste para covid-19 é recomendado.

Vamos voltar a usar máscara?

Uma das dúvidas mais comuns é sobre o uso de máscara. Mesmo com a liberação total do uso em lugares fechados e transportes públicos, uma parcela de pessoas continuam tomando o cuidado e utilizando o item. Segundo o infectologista, professor e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia Alexandre Naime Barbosa, neste momento é preciso que as pessoas continuem realizando uma avaliação individual baseadas na sua saúde. A reportagem diz que idosos acima de 75 anos, pessoas transplantadas ou com algum tipo de doença utilizem máscara quando estiverem em contato com outras pessoas.

As vacinas aplicadas protegem contra a variante?

Sim, todas as vacinas aplicadas até o momento protegem contra a nova subvariante, mas de forma menos eficaz. A Organização Mundial da Saúde diz que a reinfecção por covid pode ser mais elevado com a BQ.1 e a XBB.

