Três momentos diferentes em uma explosão de supernova distante foram capturados em um único instantâneo pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA. A estrela explodiu há mais de 11 bilhões de anos, quando o universo tinha menos de um quinto de sua idade atual de 13,8 bilhões de anos.

Como detalhado pela NASA, este é o primeiro olhar detalhado de uma supernova tão cedo na história do universo. A pesquisa pode ajudar os cientistas a aprender mais sobre a formação de estrelas e galáxias no início do universo. As imagens da supernova também são especiais porque mostram os estágios iniciais de uma explosão estelar.

Isso foi possível através de um fenômeno chamado lente gravitacional, que foi previsto pela primeira vez na teoria da relatividade geral de Einstein.

Telescópio Hubble capta impressionante explosão de estrela que ocorreu há 11 bilhões de anos

Neste caso, a imensa gravidade do aglomerado de galáxias Abell 370 atuou como uma lente cósmica, dobrando e ampliando a luz da supernova mais distante localizada atrás do aglomerado.

Como detalhado pela NASA, a deformação também produziu várias imagens da explosão em diferentes períodos de tempo que chegaram à Terra ao mesmo tempo e foram capturadas em uma imagem do Hubble.

Isso só foi possível porque as imagens ampliadas tomaram diferentes rotas através do aglomerado devido tanto às diferenças no comprimento dos caminhos que a luz da supernova seguiu quanto à desaceleração do tempo e da curvatura do espaço devido à gravidade.

A exposição do Hubble também capturou a rápida mudança de cor da supernova, que indica mudança de temperatura.

Como detalhado pela NASA, quanto mais azul a cor significa que mais quente é a supernova. A primeira fase capturada aparece em azul. À medida que a supernova esfriava, sua luz ficou mais vermelha.

Esta é também a primeira vez que os astrônomos foram capazes de medir o tamanho de uma estrela moribunda no início do universo. Isso foi baseado no brilho e na taxa de resfriamento da supernova, que dependem do tamanho da estrela progenitora.

Ainda de acordo com as informações, observações do Hubble mostram que a supergigante vermelha cuja explosão de supernova os pesquisadores descobriram era cerca de 500 vezes maior que o Sol. Confira:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA