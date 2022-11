Relacionamento: 8 FORMAS de criar memórias que sustentam a relação com o parceiro

Dentre diversos pilares que sustentam qualquer relacionamento, as memórias estão completamente inclusas. Quando se trata de um laço amoroso, tão importante quanto qualquer outro tipo de conexão é preservar lembranças e estimular o senso afetivo.

Para o crescimento de um compromisso amoroso, é primordial que haja maturidade, responsabilidade, troca de afeto, demonstrações de amor em atitudes e palavras, disposição e muita comunicação. Além disso, preservar memórias é um ato que também traz base de sustento.

“A memória tem múltiplos efeitos — sugerindo, apoiando, perturbando, validando, exacerbando, confortando e orientando. Não devemos chamar a memória para pensar em desagradáveis isolados, palavras estranhamente duras, esquecimento ocasional ou argumentos resolvidos. Em vez disso, as memórias devem ser usadas para planejar, discutir novas atividades, observar padrões de compromisso em nossos relacionamentos e saborear momentos felizes e engraçados juntos”, diz o especialista Ph.D., Robert N. Kraft, ao portal Psychology Today. “Ao aproveitar o potencial da memória para trabalhar para nós, podemos nutrir nossos relacionamentos.”

Colecionando memórias certas

Claramente, relacionamentos contam com seus altos e baixos. Para sustentar um compromisso amoroso, a melhor forma é preservar as coisas boas e aprender com as experiências ruins. Contudo, colecionar lembranças e sentimentos de culpa, vergonha, tristeza e arrependimentos só vão causar ainda mais dano.

Busque preservar sua relação a partir de coisas que agregam na sua vida e do companheiro, permitindo que ambos cresçam em harmonia. Extraído do portal Psychology Today, confira as oito formas de colecionar memórias que sustentam um relacionamento.

1. Criação de novas memórias (visitação de lugares novos, por exemplo).

2. Forme memórias coletivas, definindo cada uma delas.

3. Relembre experiências divertidas e felizes.

4. Crie lembranças criativas enquanto projeta o futuro ao lado do parceiro.

5. Separe diferentes classificações de memórias em relacionamentos.

6. Reconheça diferenças individuais.

7. Relembre e pense adiante.

8. Decida relembrar como um exercício constante!

Vale lembrar que: para boas memórias serem criadas, boas experiências devem ser vivenciadas.