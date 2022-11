Os signos que podem guardar uma mágoa destrutiva no amor

Depois que um relacionamento terminar ou na sua reta final, alguns signos do zodíaco podem guardar uma mágoa que se torna bastante destrutiva no amor.

Confira quais são e como isso acontece:

Áries

O ariano é de pavio curto e pode se descontrolar com as emoções intensas que o fazem agir. Ele não irá dominar a mágoa e pode deixar que ela exploda em vinganças ou palavras que realmente machucaram o outro, mas não é só isso; diversas vezes pode ter comportamentos que também o colocam em risco e prejudicam, pois não mede as consequências e quer apenas esquecer tudo.

Touro

O taurino nem sempre gosta de procurar briga e tornar quem ama ou amou alvo de mágoa, mas a paz não é uma opção quando ele é verdadeiramente decepcionado. Ao sentir que seus sentimentos, reputação ou qualquer outro território foi devastado, é possível que ele intimide e se comece não só a se defender, independente se isso faz mal a ele também.

Gêmeos

O geminiano pode mostrar um lado totalmente oposto a sua simpatia e alegria quando sente que foi enganado ou alguém não se importou com tudo o que ele deu. Apesar de ser inteligente para tramar o troco de forma inteligente, ele também pode se sentir perdido e ir para caminhos que acabam apenas fazendo mal a ele mesmo.

Câncer

O canceriano não conseguirá conviver com algo que o perturbou muito sem fazer nada. No entanto, além de confrontar e passar por uma etapa de sofrimento, este signo também pode tentar se esquecer dessa experiência embarcando em novas, mesmo que ainda não esteja pronto. Algumas vezes ele acaba até buscando os caminhos mais intimidantes com a esperança de que algo fique de verdade no passado.