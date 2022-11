O WhatsApp está testando uma nova ferramenta que deve ajudar os usuários do app de mensagens. Se trata do recurso: “Messages with yourself” (“Mensagem com você mesmo”).

De forma simples, a novidade facilita o envio de mensagens para o próprio número, como detalhado pelo site especializado Wabetainfo.

O novo truque rápido do app WhatsApp para salvar informações pessoais em apenas dois passos

Enviar mensagens para o próprio número não é uma novidade. Muitos costumam criar “grupos solos” e usá-los para anotações, por exemplo.

No entanto, como é possível ver em uma captura de tela, o WhatsApp está facilitando a abertura do bate-papo com seu próprio número de telefone.

Se o recurso estiver habilitado para sua conta do WhatsApp, é possível abrir o bate-papo com seu próprio número de telefone diretamente na sua lista de contatos, de forma simples.

Além disso, há mais detalhes sobre o envio de mensagens para o chat com seu próprio número de telefone:

As mensagens que você envia para si mesmo finalmente aparecem em todos os seus dispositivos vinculados.

Nova ferramenta será liberada para todos os usuários em breve.

Ainda de acordo com as informações, a novidade foi liberada em uma recente atualização do WhatsApp beta para Android e iOS. Confira o novo recurso: