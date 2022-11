Numerologia: As letras do seu nome têm uma mensagem oculta sobre você

Seus desejos inconscientes, e também o caminho que seu futuro seguirá, são marcados pelo número que está associado ao seu nome.

Como detalhado pelo site Cosmopolitan, de acordo com a numerologia, as letras que o formam contêm a chave para algo chamado o número do ‘verdadeiro desejo do seu coração’.

A ciência dos números revela o que realmente o motiva na vida e os objetivos que você busca naturalmente.

Numerologia: As letras do seu nome têm uma mensagem oculta para você

Para descobrir o número do ‘verdadeiro desejo do seu coração’ siga estas instruções:

Adicione o valor das vogais do seu nome de nascimento completo.A e I = 1, E = 5, U = 6, O = 7.



Se lhe der um dígito duplo, continue adicionando os dígitos até que se torne um único número.



NÚMERO 1

Você é um líder nato e basicamente consegue tudo o que deseja. A rotina de trabalhar das 9 às 17 não é para você, e é provável que acabe prosperando mais como empreendedor ou ‘freelance’. Você precisa se sentir independente e livre para realizar suas próprias ideias, porque você realmente tem muitas!

Às vezes, sua bravura natural faz os outros pensarem que você é arrogante, mas você é rápido em reconhecer quando alguém quer entrar em seu caminho. Ninguém, nem mesmo você! Seu verdadeiro destino é liderar, seja compartilhando projetos, lançando um movimento ou criando uma nova marca.

NÚMERO 2

Você é incrivelmente intuitivo, empático e criativo. Sua natureza sentimental e carinhosa faz de você um parceiro maravilhoso. Você coloca muita ênfase em seus relacionamentos amorosos! Se o seu relacionamento não der certo, você não se sente feliz. Por outro lado, você é atraído por profissões que envolvem o trabalho de cuidar de outras pessoas, como medicina, serviço social ou ensino.

Mas, para ter sucesso , você precisa melhorar a resiliência e a confiança, porque tende a evitar conflitos e duvidar de si mesmo. À medida que você se tornar mais consciente disso, descobrirá que sair da sua zona de conforto é muito mais fácil do que você pensa. Confie que você pode lidar com qualquer coisa. Continue mostrando a si mesmo o quão forte você é.

NÚMERO 3

Você é um gênio quando se trata de criatividade! Você tem uma necessidade inata de se expressar e está cheio de ideias. Nunca há um momento de tédio em sua mente (na verdade, pode até ficar um pouco cansativo). Claro, você precisa encontrar uma maneira de canalizar toda essa energia. Você pode tentar escrever, pintar, ouvir música, ensinar, estudar... Qualquer coisa vai te ajudar a tirar todos esses pensamentos da sua cabeça e mostrá-los ao mundo.

Mas cuidado: às vezes você pode ter um ego muito grande e isso pode afetar seus relacionamentos. Quando isso acontecer, relaxe, medite e respire profundamente. Você encontrará o equilíbrio e a maneira de se comunicar claramente reduzindo as pulsações. A melhor versão de você sai quando você se concentra.

NÚMERO 4

Você é muito ambicioso , então tende a escolher carreiras competitivas nas quais possa ser promovido. Para você, o dinheiro é uma forma de se sentir seguro e você o usa para construir um estilo de vida confortável e luxuoso. Também te motiva muito a criar uma família forte e feliz , da mesma forma que você pode ter mais dificuldade em encontrar o equilíbrio entre o trabalho e sua vida social.

Você não é o que definiríamos como uma pessoa relaxada e espontânea. Não deixe que toda a sua vida seja ‘trabalho, trabalho, trabalho’ e nenhuma diversão . Procure um futuro que lhe permita se divertir e ter sucesso.

NÚMERO 5

Seu lema é ‘para sempre jovem’. Você é engraçado e charmoso. Sua história de vida geralmente segue um caminho de ‘lançamento tardio’, o que é legal porque você está muito ocupado se divertindo e experimentando enquanto descobre o que vem da maturidade. As pessoas são apenas atraídas por você. Carreiras como política, jornalismo, relações públicas, vendas ou publicidade são fáceis para você porque você tem a capacidade de saber o que dizer e quando.

Seus maiores contratempos são o excesso de indulgência e a inconsistência, pois você pode ficar tentado a escolher a opção mais fácil. Você continua lutando para equilibrar diversão com responsabilidade. Vai ficar mais fácil à medida que você envelhece.

NÚMERO 6

Você tende a colocar os outros em primeiro lugar e se preocupa profundamente em proteger os mais vulneráveis. Seu instinto lhe diz que você deve curar as pessoas, e é por isso que você se sentiria muito à vontade em carreiras como medicina, direito ou psicologia: empregos que lhe permitem usar seus talentos e nos quais você alcançaria resultados satisfatórios.

Você é compassivo, caloroso, humilde e generoso. Muitas pessoas são atraídas pela sua personalidade. Você terá muitos amigos, confidentes e até admiradores! No entanto, você tende a duvidar de si mesmo. Certifique-se de defender suas próprias necessidades. Nunca se acomode no trabalho, no amor ou na vida. Você merece o melhor.

NÚMERO 7

Como detalhado pelo site Cosmopolitan, você é movido pelo seu intelecto e pela busca da verdade. Você parece se mover em um nível mais alto do que os outros e seus hobbies o levam a participar de carreiras muito diversas, de detetive a guia espiritual. Você precisa encontrar um que o estimule mentalmente e que lhe ofereça a oportunidade de buscar e expor a verdade.

Você prefere trabalhar sozinho e é um daqueles que precisa de tempo e espaço para recarregar e refletir. Especialmente porque sua inteligência muitas vezes faz de você o centro da multidão. Cuidado para não cair muito na toca do coelho da solidão : você precisa passar tempo com a família e os amigos. Eles gostam de ter você por perto!

NÚMERO 8

Você é um grande empreendedor , forte e capaz. Suas técnicas naturais de liderança lhe rendem o respeito e a admiração dos outros. Você prospera com reconhecimento e elogios, e se não conseguir o que merece, pode se tornar muito teimoso e negativo (embora isso raramente aconteça porque você bate forte, garota!). Carreiras relacionadas à liderança e gestão atraem você.

No campo do amor, vocês são um casal comprometido e afetuoso , embora possa ser difícil para vocês expressar seus sentimentos. Você tende a ser cauteloso, então tente derrubar essas paredes. Tente também prestar atenção a outros pontos de vista e não finja controlar tudo. Mesmo o trabalhador mais difícil da casa precisa de uma pausa em algum momento!

NÚMERO 9

Ainda de acordo com as informações, graças à sua natureza humanitária, você se vê como um cidadão do mundo e com uma profunda consciência social . Você é atraído por funções em que pode tornar o planeta um lugar melhor, como ensinar, lei, escrever ou curar.

Às vezes, você pode ser excessivamente dramático e fazer um barulho que não é necessário. Mas quando você encontra paz interior e realização no que está fazendo, essas tendências desaparecem. Enquanto você continuar a ouvir sua consciência, você prosperará.

