Moda: inspirações de looks com vestido de decote profundo no estilo de Anitta

Reprodução Anitta em lançamento da The Lock Collection by Tiffany & Co. Foto: Instagram @anitta (Instagram)

Anitta fez de novo, ela eclipsou o universo fashion com um vestido com decote profundo, mas dessa vez ela deu um twist com sandália transpassada.

A cantora é capaz de agrupar peças de vestuário completamente sedutoras com outras mais básicas e sofisticadas. Quando se trata de tapetes vermelhos, vestidos suntuosos se tornam uma constante, mas quando se sobe ao palco, a criatividade vem à tona. A Vogue selecionou looks da nossa musa e disse que entre as latinas mais bem vestidas, a artista entraria no top 10, o que se confirmou com sua aparição mais recente. Confira abaixo a relação.

Como usar vestido com decote profundo com sandália transpassada no estilo da Anitta?

Anitta protagonizou sua presença no lançamento da The Lock Collection by Tiffany & Co. na Cidade do México, nesta terça-feira (8), com um estilo que não poderia passar despercebido. Ela escolheu um dos vestidos da moda, aquele com essência dos anos 90, assim como JLo e Kate Moss usavam na época. O design assinado pela Blumarine tem um decote assimétrico que expõe seu abdômen; o detalhe drapeado da cintura e a maxi fenda foram perfeitos para estilizar e enfatizar suas curvas.

Como ótima prescrita, ela sabe que os sapatos terão o poder de elevar ou minimizar o look, por isso escolheu a sandália wrap, ideal para um toque delicado e ultrafeminino. Além disso, optou pelos prateados, como ditam as tendências Outono-Inverno 2022.

Para finalizar, a carioca usou o cabelo solto com repartição ao meio e, como de costume, a maquiagem foi criada com uma paleta de cores outonais. Sem contar os acessórios que, apesar de discretos, se encarregaram de dar matizes glamurosas à combinação.

Os últimos vestidos sensualíssimos de Anitta

Essa não é a primeira vez que Anitta surpreende com um vestido decotado (e difícil de usar). Para sua comemoração no Los40 Music Awards 2022, presidida em Madri, ela vestiu um design minimalista da Versace com acessórios ousados.

No VMA 2022, ela surpreendeu com um vestido Schiaparelli com decote na lateral, simulando um coração. A tonalidade vermelha e o espartilho deram-lhe conotações dramáticas e sensuais.

Não só os vestidos longos podem ter decotes profundos, que tal um mini vestido? É mais ousado, mas não menos sofisticado, e Anitta confirmou no Lo Nuestro Awards 2022 com design Valentino.