Maquiagem: dicas para remover a maquiagem do rosto corretamente todos os dias

Quando usamos maquiagem, muitas vezes acabamos usando produtos variados para obter os melhores resultados. Mas, na hora de retirá-la, a preguiça acaba batendo e optamos por um único produto, ou até mesmo, para uma lavagem com água e sabão.

Para retirar todas as impurezas da pele e camadas do produto, no entanto, é necessário mais que isso. Por isso, nossa parceira Nueva Mujer, separou dicas valiosas de como remover a maquiagem corretamente.

Comece a remoção da maquiagem com a ajuda de um produto adequado ao seu tipo de pele e bom o suficiente para ajudar a dissolver a maior parte da maquiagem. Se o removedor de maquiagem que você usa não especifica que é adequado para o contorno dos olhos, evite aplicá-lo nessa área.

Se desejar, para ter certeza de que seu rosto ficou completamente limpo, use uma solução micelar com um disco de algodão, lá você verá como tudo sai com facilidade.

A pele ao redor dos olhos é muito sensível e pode ser facilmente irritada. Existem produtos que são especiais para esta área. O que você deve fazer é aplicar o produto para remover a maquiagem em um disco de algodão e colocar o algodão nas pálpebras e pressionar suavemente. Limpe suavemente, se o seu produto for de boa qualidade, não será necessário aplicar muita pressão.

Utilizou rímel a prova d’água? A vaselina líquida e o óleo de bebê são ótimos para remover o rímel com facilidade. Você também pode fazê-lo com um pouco de azeite, caso não tenha as primeiras duas opções em casa.

Em seguida, aplique um limpador facial feito especificamente para o seu tipo de pele, massageie o produto na pele com movimentos circulares - inclua seu pescoço nesta etapa.

Lave todo o rosto, incluindo a área dos olhos, com água morna, não quente.

Seque o rosto com uma toalha macia e pressionando aos poucos, não esfregue, pois isso só irrita a pele.

Tire esse tempinho para limpar a sua pele corretamente, assim, ela estará sempre com aspecto saudável, fixando cada vez melhor a maquiagem.