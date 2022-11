Instagram: está é novidade no app que só quem já teve MSN anteriormente vai entender

Você é da época dos anos 2000 e utilizava a internet neste período, melhor dizendo, usava este meio para conversar com os amigos através do MSN? Se você é do time que já chamou a atenção de alguém dando aquela tremidinha de tela, já mandou um beijão ou simplesmente entrava e saía para compartilhar a atualização do seu estado “xxx acabou de entrar”, saiba que o Instagram está trazendo uma novidade bastante interessante.

Para quem está curioso, trata-se de uma atualização, que está em fase de testes, ou seja, só foi liberada para alguns usuários da rede social, em que as pessoas poderão compartilhar seus pensamentos deixando uma nota de até 60 caracteres por um período de 24 horas.

No entanto, diferente do MSN, esse status não notificará os seus seguidores quando compartilhado, mas poderá ser visto quando acessem o campo de mensagens e, o interessante neste caso, é que as pessoas que seguem a sua conta SIM poderão responder às suas notas.

Assim como no MSN, esta será a oportunidade perfeita para compartilhar em poucas palavras aquilo que se está pensando e que as demais pessoas possam conferir.

Como sei se a atualização do Instagram está disponível e como utilizá-la?

Você deve acessar a parte do app em que ficam as conversas privadas. Caso este update já esteja disponível para você, em cima da sua foto de perfil haverá a opção de compartilhar sua nota.

Vale ressaltar que ao divulgar o que está pensando, poderá selecionar entre divulgar para todos ou na opção para os “melhores amigos”.

E então, bora conferir se já aparece para você?

