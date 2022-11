6 perfumes clássicos do O Boticário que fizeram sucesso Imagem: Pexels

Para as pessoas nostálgicas, aromas podem trazer muitas lembranças. Os perfumes, por exemplo, podem despertar diversas memórias afetivas, seja de alguma ocasião com um ente querido que gostava de utilizar aquela fragrância ou de algum perfume que você teve na infância e na adolescência. E que tal relembrar alguns perfumes clássicos? Veja a seguir 6 fragrâncias do O Boticário que marcaram época.

Innamorata

O perfume foi lançado em 1988 e possui notas de topo em Camomila, Frutas e Cássia. As notas de coração são Tuberosa, Jasmim, Narciso e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar e Sândalo.

Zíngara

Ainda mais antigo que Innamorata, Zíngara é um floral frutado lançado em 1986. As notas de topo são Jacinto, Ylang Ylang e Mandarina. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Íris e Rosa e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo e Pêssego.

Dreams

As notas de topo são Folhas Verdes, Bergamota e Maçã. As notas de coração são Rosa, Violeta e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar, Notas Especiadas, Sândalo e Baunilha.

femme.com

O nome explica tudo: femme.com é uma fragrância feminina, delicada e confortável.

As notas de topo são Cassis, Mandarina, Ameixa e Bergamota. As notas de coração são Peônia, Flor de Laranjeira e Ylang Ylang e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Baunilha e Almíscar.

Carpe Diem

Com a chegada dos anos 2000, a marca trouxe Carpe Diem, um perfume floral frutal com notas cítricas. Uma fragrância marcante para o dia-a-dia.

Rhea

As notas de topo são Açafrão, Pimenta Rosa e Mandarina. As notas de coração são Noz-moscada, Rosa, Íris e Violeta e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Cedro, Sândalo, Baunilha e Âmbar.

