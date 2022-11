4 dicas para construir amizades para toda a vida

Cada pessoa que chega ao longo da vida possui um valor especial. Algumas fazem uma breve passagem, outras acabam ficando. Mas será que existe algum processo para construir uma amizade longa? Para os mais jovens, esse texto não vai fazer tanto sentido, mas para as pessoas mais velhas talvez faça. Talvez nesse momento veio o arrependimento e a lembrança de alguma amizade antiga que não se manteve. E se você pudesse voltar no tempo? O que faria diferente? Veja a seguir dicas para construir amizades para a vida toda.

Reciprocidade

Amizades duradouras precisam de trocas verdadeiras. Não precisa de segredos ou troca de favores, e sim de atitudes genuínas de ambas as partes.

Espaço para crescimento e mudança

Uma amizade que fica parada no tempo, sem pensar em crescimento ou mudanças, acabam esfriando. Afinal, as pessoas se transformam, e as amizades também precisam se transformar. Caso isso não ocorra, alguma das partes acabam ficando para traz.

Mesmo que a mudança seja em apenas uma das partes, com uma amizade casando ou tendo filhos, por exemplo, acrescente essa mudança em sua vida e faça parte desse novo capítulo ao invés de abandonar o seu amigo.

Permaneça conectado além da atração inicial

Os amigos aparecem em diversos momentos das nossas vidas, mas não deixe que a ligação de vocês seja apenas por afeto, carinho ou lembrança desses momentos. Crie vínculos, rotinas e coloque um pouco do seu tempo para estar com essa amizade.

Não deixe o tempo apagar a amizade

Mesmo se com o tempo, vocês ficarem distantes, não deixe que o tempo apague tudo que já construíram. Reserve um dia para um reencontro e para relembrar tudo o que já passaram juntos. Dessa forma, a amizade irá se reacender e talvez um novo compromisso de amizade duradoura será firmado.