3 coisas estranhas e nojentas que você come e nem sabe

A não ser que você seja um especialista na área de alimentos, é quase impossível saber com exatidão tudo o que você come ao longo do dia. Claro, cada pessoa tem um gosto e suas preferências, mas nem todos os ingredientes que compõem aquele alimento são visíveis. Algumas coisas consideradas nojentas acabam ficando em determinados produtos que, caso vistos com clareza, não seria nada apetitoso.

Veja a seguir 3 coisas estranhas que você come e nem sabe!

Secreções de castores

Um calorzinho pede um sorvetinho, não é mesmo? Se você é fã de sorvete de baunilha, creme ou flocos, acho melhor você pular esse tópico. O sabor associado à baunilha é feito de compostos anais e urinários de castores, chamados de castóreo. Obtido por meio de secreções da região anal do animal, é utilizado há décadas em alimentos. Além da baunilha, o composto é encontro em aromas artificiais de framboesa e morango.

Bexiga de peixe

Além do sorvete, um outro item mundialmente consumido pelas pessoas é a cerveja. Mas você sabe como elas são produzidas? Algumas delas levam água, malte, lúpulo e levedura e quando são misturados, ficam suspensos no líquido. E para que isso não ocorra, a bebida passa por algo chamado clarificação, que consiste em retirar restos dessas partículas que sobraram. E o método mais tradicional para realizar isso é usar isinglass, substância retirada de bexigas secas de peixe.

TBHQ (terc butil hidroquinona)

O nome não ajuda muito, mas quando se pensa em nuggets, você provavelmente vai pensar “eu já sei que esse alimento não é um dos mais saudáveis”. Mas além dos ossos e penas de galinha associados ao produto, eles também são feitos de terc butil hidroquinona. A substância funciona como um antioxidante e também é encontrada em biscoitos de queijo, chicletes e em biocombustíveis.

