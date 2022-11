Vulcão Villarica entra em alerta amarelo: veja os perigos que o aumento das atividades pode causar

O Gabinete Nacional de Emergência do Ministério do Interior (Onemi) e o Serviço Nacional de Geologia e Mineração (Sernageomin) decretaram alerta amarelo após detectarem o aumento de atividade explosiva no Vulcão Villarica, localizado no Chile.

Segundo os órgãos, medidas de segurança serão tomadas pois análises instrumentais detectadas por meio da Rede Nacional de Vigilância Vulcânica (RNVV), “apresentou um aumento de atividade explosiva e observações morfológicas relevantes”, conforme noticiado pelo site Meganotícias.

Durante à atividade explosiva foi destacado a altura de coluna máxima de 460 metros em 16 de outubro; 4 explosões que geraram colunas acima dos 400 metros de altura; emissão de piroclastos pelo menos durante 4 dias no mês passado, e explosões estrombolianas nos dias 18 e 31 de outubro.

Explicações dos especialistas

O vice-diretor nacional de Geologia (s) de Sernageomin, Álvaro Amigo, explica que “Está mudança de alerta é produto de uma análise exaustiva da nossa Rede Nacional de Vigilância Vulcânica e que mostra uma atividade anormal do vulcão e que justifica que passemos para alerta técnico amarelo”

O que significa o alerta amarelo?

O nível amarelo explica que o vulcão está do limiar base de atividades e se encontra instável, com o nível podendo aumentar ou diminuir.

Até o momento pôde ser observado fenômenos como; enxames sísmicos (alguns deles perceptíveis), emissão de cinzas, mudanças morfológicas, ruídos, odores de gases vulcânicos, entre outros. Isso pode alterar a qualidade de vida das populações na região que sofre influência vulcânica.

o indicou que «determinamos aumentar o Alerta do Sistema Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (SINAPRED), estabelecendo Amarelo para as comunas de Villarrica, Pucón e Curarrehue, na região de La Araucanía, e a comuna de Panguipulli, na região de Los Ríos, o que

Medidas de segurança

O diretor nacional da Onemi, Ricardo Toro, diz que “Foi determinado o estabelecimento de um perímetro de segurança, que proíbe o acesso à área do vulcão num raio de 500 metros da cratera, pelo que fazemos um importante apelo à comunidade a respeitar estas medidas, de modo a que não sejam desnecessariamente expostas a condições de risco”.