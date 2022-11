Você consegue encontrar dois gatos escondidos nesta ilusão de ótica?

Você consegue resolver ilusões de ótica quando elas envolvem fotos reais? Nesta aqui, é preciso encontrar dois gatinhos que estão escondidos nesta imagem.

Será que você consegue identificá-los?

Veja a imagem novamente:

Onde estão os gatos nesta ilusão de ótica? (Foto: Reprodução/Twitter/@eastbayhardware)

O desafio foi divulgado pelo portal The Sun US, mas publicado originalmente pelo usuário do Twitter East Bay Hardware.

Achou complicado? Uma dica é buscar por lugares em que os gatinhos poderiam se esconder do sol.

E agora, você conseguiu ter certeza?

Confira a resposta:

Onde estão os gatos nesta ilusão de ótica? (Resolução) (Foto: Reprodução/Twitter/@eastbayhardware)

