Rihanna voltou ao tapete vermelho com a cor do ano de 2023

Parece que 2023 está marcado para ser o ano de Rihanna, e por aqui, ninguém vai reclamar! Enquanto a cantora de “Diamonds” recentemente nos presenteou com novas músicas quase seis anos depois de lançar seu último álbum de estúdio, Anti, agora ela nos trouxe um visual de tapete vermelho espetacular, para dizer que voltou para ficar!

Na sexta-feira, 27 de outubro, Rihanna lançou “Lift Me Up” para a trilha sonora de Black Panther: Wakanda Para Sempre, e depois compareceu à estreia do filme em Hollywood, onde usou um vestido deslumbrante da coleção Rick Owens F/W22.

Sem surpresa, Rihanna absolutamente arrasou. A modelo de 34 anos ostentava um design cintilante de lantejoulas com detalhes em azul bebê nas bordas. O vestido sem alças incluía um pedaço de tecido largo ao redor da cintura e a cantora usou luvas de ópera combinado.

No entanto, enquanto estávamos apaixonadas pelo vestido da fundadora da Fenty Beauty, não pudemos deixar de notar a cor: verde sálvia. Rihanna nunca ficou para trás nas tendências, e a cor terrosa esteve em todos os lugares recentemente. O site PureWow, previu que seria inclusive a cor de 2023.

Depois de dar à luz um menino na primavera, esta foi a primeira vez que Rihanna andou no tapete vermelho em meses. A última vez que vimos a cantora de “Love on the Brain” foi em março, quando ela participou da Paris Fashion Week em lindos conjuntos que exibiam sua barriguinha.

Desta vez, a magnata da beleza foi acompanhada por seu parceiro e pai de seu filho, o rapper A$AP Rocky, 34. Os dois foram capturados rindo juntos e de mãos dadas. Melhor ainda, A$AP também usava um ajuste verde sálvia que combinava perfeitamente com o de Rihanna. O casal está arrasando com a tendência de 2023.

O show de lançamento da marca de lingerie da cantora, Savage x Fenty, foi transmitido ontem (8), pela Amazon Prime.