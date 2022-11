Relacionamento: 12 principais razões pelas quais casais terminam; você pode se identificar

O comum de entrar em um relacionamento é procurar viver a melhor fase, sem pensar se um dia vai acabar. Contudo, términos em compromissos amorosos são completamente comuns. Embora não tenha sido o intuito inicial, o fim de uma relação pode ocorrer naturalmente.

Claramente, existem alguns motivos que impulsionam o fim de um laço amoroso. A falta de amor, traição, distância, entre outros fatores acabam agregando para o ponto final de uma história conjunta. Contudo, há motivações principais e mais recorrentes presentes na vida de casais.

Se um dia você já terminou o relacionamento com alguém, poderá se identificar com as razões apresentadas neste artigo.

“Depois que um relacionamento vai mal, é importante fazer um balanço do que deu errado”, diz Mark Travers, especialista e PhD., ao Psychology Today. “Também é importante orientar-se para as coisas comuns que levam a rompimentos. Isso pode ajudar a normalizar sua própria situação e talvez guiá-lo para um caminho melhor no futuro.”

Entender as possíveis motivações de um término é importante. Você não é a única pessoa que já passou por isso – ou ainda poderá passar – pois as experiências são mais comuns do que se imagina. Embora cada indivíduo carregue uma bagagem diferente, casais apresentam semelhanças em sua dinâmica.

Extraído da mesma fonte, abaixo você confere uma listagem de 12 das razões mais comuns pelas quais os casais terminam um relacionamento sério.

Top 12 motivos

1. Distanciamento;

2. Discussões recorrentes;

3. Infidelidade;

4. Falta de respeito;

5. Interesses distintos;

6. Uma mudança;

7. Problemas financeiros;

8. A falta de divisão de tarefas domésticas;

9. Dificuldades durante as atividades sexuais;

10. Violência doméstica;

11. Questões relacionadas a ter ou não ter crianças (discordâncias);

12. O excesso de bebidas, uso de drogas ou vício em apostas/jogatinas.

Caso seu relacionamento apresente algum dos tópicos listados, a melhor forma de lidar com isso é a comunicação para resolver o problema o quanto antes. Jogar a gravidade para debaixo do tapete pode colaborar para um fim catastrófico.