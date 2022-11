Perfumes masculinos ‘BB’: bons e baratos

Você já ouviu falar dos perfumes ‘BBs’? Essa brincadeira se refere às fragrâncias boas e baratas. Afinal, quem não gosta de economizar na hora de comprar algum produto, não é mesmo? E se o item for bom então, melhor ainda! Se você se interessou pela proposta, confira a seguir 4 perfumes bons, baratos e que rendem elogios.

One Man Show Gold Edition - Jacques Bogart

Sim, é possível encontrar perfumes importados, com boa fixação e com um bom preço.

É o caso de One Man Show Gold Edition, da casa Jacques Bogart. Considerado um perfume ‘bomba’, sua projeção é alta, por isso é indicado para os dias mais frios. Pelo forte aroma de madeira, não é uma fragrância tão fácil de agradar, então evite muitas borrifadas.

As notas de topo são Maçã Vermelha, Violeta, Anis, Flor de Laranjeira Africana e Mandarina. As notas de coração são Canela, Trevo, Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Almíscar, Âmbar, Ládano francês e Notas Amadeiradas.

Natura Homem Madeiras

Esse perfume pertence a uma das linhas mais famosas da marca Natura e a fragrância Homem Madeiras é uma das que apresentam melhor custo-benefício de todas as opções disponível.

Mesmo sendo amadeirado, algo que seu nome deixa claro, também possui notas cítricas, o faz essa fragrância combinar com qualquer clima. O famoso ‘perfume coringa

Egeo Bom Black - O Boticário

Outro perfume nacional, mas agora para homens que preferem fragrâncias doces. Essa é uma ótima opção para quem gosta de chamar a atenção na balada, por exemplo, ainda apresente um bom custo-benefício. A nota de caramelo se sobressai nessa fragrância.

As notas de topo são Bergamota, Artemísia, Limão, Maçã, Hortelã e Folhas Verdes. As notas de coração são Couro, Musgo, Cedro, Lírio-do-Vale e Immortelle e as notas de fundo são Caramelo, Açúcar, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Baunilha, Almíscar, Tiramisu e Sândalo.

UdV - Ulric de Varens

Essa é uma fragrância bem clássica, comercializada desde 1993. Por ser mais antiga, seu aroma também é mais ‘vintage’, sendo ideal para homens que gostam de cheiros mais ‘brutos’. Une bom preço, boa fixação e boa projeção tudo em um único perfume.

As notas de topo são Limão, Tangerina, Hortelã, Sálvia e Artemísia. As notas de coração são Vetiver, Gálbano e Alecrim e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Patchouli/Oriza, Almíscar e Jasmim.