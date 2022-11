Os signos que lidam com mudanças internas poderosas

Alguns signos do zodíaco devem lidar com mudanças poderosas a partir da segunda semana de novembro de 2022.

Confira quais são e como isso pode se manifestar:

Sagitário

A mudança será intensa e o ajudará a ter novas ideias. Permita que o medo vá embora e busque algumas respostas em sua intuição. Esse é um tempo de mais estratégias e muitas pessoas podem se aproximar, expandido seu circulo nas amizades, trabalho e até amor.

Capricórnio

Muitas coisas começaram a mudar nas profundidades do seu ser. É hora de afrontar novas perspectivas e deixar que o amanhecer chegue realmente. O passado sai para que o presente se torne seu foco. Apenas tenha cuidado com ilusões e pessoas falsas que podem retornar com promessas que não são verdadeiras.

Aquário

Existe uma clareza tomando conta e ajudando a abrir alguns caminhos muito importantes: aceita as mudanças que estão chegando. A evolução pode aguçar a intuição e mostrar necessidades, como sanar comportamentos ou sentimentos que já não o ajudam a seguir em frente de verdade. Se abra a novas estratégias de vida.

Peixes

É hora de se preparar, pois mudanças importantes podem chegar para realizar transformações. É hora de não temer avançar e retomar a energia que o impulsionava no passado. Não caia só em tensões e tenha algumas metas mais claras.

