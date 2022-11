Os signos que fazem um amor se sentir estúpido

Algumas vezes, ao sentir que alguém abusa da nossa boa vontade e brinca com a nossa inteligência, é inevitável se sentir estúpido. Se isso acontece em um relacionamento amoroso, as coisas se tornam mais complicadas e podem ter efeitos péssimos.

Descubra quais são os signos que mais fazem os parceiros se sentirem estúpidos:

Sagitário

O sagitariano pode ser muito sincero, mas alguns deles tendem a pensar bastante em si e não perdem experiências, mesmo que isso signifique magoar alguém. Este signo pode achar que uma mentirá nunca será descoberta e que tudo tende a ser superado uma hora outra, atitudes que contribuem para várias mancadas.

Capricórnio

O capricorniano pode ser classificado como um dos signos que é leal e estável no amor, mas também se desequilibra quando passa por períodos de dúvidas. Como é independente, sabe que escreverá sua própria história e acaba justificando seus atos com desculpas como alçar novos voos, seguir em frente e tomar a iniciativa, mesmo que isso seja o oposto e termine machucando alguém.

Aquário

O aquariano não se encaixará facilmente com as mesmas experiências que os outros querem viver e pode ter dificuldade de se conectar com o emocional do outro. Em desequilíbrio, fica difícil levar em conta o sentimento alheio e suas atitudes não só intimidam, como mudam tanto que deixam qualquer um se sentindo perdido.

Peixes

O pisciano está sempre ciente das emoções e sentimentos dos outros, mas o que ele sente também é intenso. Quando cede aos instintos pode tomar atitudes questionáveis e pensar apenas no momento. Como não é o melhor no quesito mentira ou acaba transparecendo alguns sinais confusos, é possível que ele seja descoberto e outro se sinta facilmente feito de estúpido.

