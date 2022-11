Maquiagem: pálpebras caídas? Selena Gomez tem a maquiagem que vai abrir seus olhos

Embora pálpebras caídas não indiquem necessariamente envelhecimento, sabemos que quando nos maquiamos, buscamos opções que nos façam parecer mais descansadas, já que o dia a dia é sempre corrido.

Selena Gomez, que é um exemplo de skincare e beleza, apareceu com uma maquiagem perfeita para esconder as pálpebras cansadas, na apresentação de seu último documentário, Selena Gomez: My Mind and Me.

A Glamour postou recentemente dicas de como fazemos para replicar a make. Vamos aprender?

Cut crease smoky: a maquiagem de Selena Gomez que desperta os olhos

Selena nos mostra que não há maquiagem melhor do que um cut crease esfumado para camuflar pálpebras caídas. De acordo com a maquiadora que deu vida a esse visual na pele da atriz, a inspiração para esse olho esfumado veio de Monica Bellucci, pois ela foi ‘sempre tão glamourosa’.

Por que é ideal para pálpebras caídas? Porque a sombra escura é encontrada na ‘carne’ dos olhos caídos, o que faz com que essa parte apareça com menos volume. Se você quiser experimentá-lo, veja abaixo como é feito!

Passo a passo para fazer um cut crease defumado

Passo 1: Prepare o olho com uma boa rotina de skincare, depois com um primer de sombra no tom da sua pele e, por fim, com uma sombra bege em toda a pálpebra.

Passo 2: Usando um tom de transição, trace a forma do vinco e misture para cima sem tocar na sobrancelha.

Passo 3: Faça o mesmo que o passo anterior, mas agora com uma sombra preta. Tente que a intensidade esteja apenas na linha onde o vinco de corte começa e certifique-se de misturar suavemente para cima para que não fique muito forte.

Passo 4: Faça um olho de gato como de costume e misture um pouco da sombra preta que você usou anteriormente na linha dos cílios inferiores.

Passo 5: Limpe a sombra, caso tenha borrado, com um cotonete e removedor de maquiagem, assim como as imperfeições. Por fim, passe um rímel e defina as sobrancelhas naturalmente.

E agora você tem uma maquiagem noturna para pálpebras caídas! Se você gosta de aperfeiçoar sua pele como Selena Gomez, sugerimos que complemente o resto com uma base de maquiagem efeito veludo, blush e contorno suave e batom nude acetinado.